Смартфон iPhone X может задержаться до марта 2018 и тем самым помочь iPhone 8

Аналитики один за другим высказывают предположения, что Apple не сможет сдержать взятые на себя обязательства и выпустить смартфон iPhone X, как было обещано, 3 ноября этого года.

Как уже сообщалось, главная проблемам возникла при производстве модулей фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы системы распознавания лиц пользователей Face ID. Также источники утверждают, что определенные проблемы наблюдаются и в поставках дисплеев OLED, которые имеют вырез нестандартной формы в верхней части, где и располагается камера TrueDepth.

Аналитик Джин Мюнстер (Gene Munster) считает, что iPhone X поступит в продажу не раньше января следующего года. Ведущий аналитик Jackdaw Research Джэн Доусон (Jan Dawson) также отмечает, что начало продаж должны сдвинуть на первый квартал следующего года, то есть смартфон вполне может задержаться до марта 2018.

Нужно отметить, что проблемы при производстве iPhone X и задержка даты выхода смартфона могут самым позитивным образом повлиять на продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. А, может быть, в этом и заключается план Apple?