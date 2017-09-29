1220
Показать все

Смартфон iPhone X может задержаться до марта 2018 и тем самым помочь iPhone 8

Теги: Apple, iPhone

Источник: USA Today

1174

Аналитики один за другим высказывают предположения, что Apple не сможет сдержать взятые на себя обязательства и выпустить смартфон iPhone X, как было обещано, 3 ноября этого года.

Как уже сообщалось, главная проблемам возникла при производстве модулей фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы системы распознавания лиц пользователей Face ID. Также источники утверждают, что определенные проблемы наблюдаются и в поставках дисплеев OLED, которые имеют вырез нестандартной формы в верхней части, где и располагается камера TrueDepth.

Аналитик Джин Мюнстер (Gene Munster) считает, что iPhone X поступит в продажу не раньше января следующего года. Ведущий аналитик Jackdaw Research Джэн Доусон (Jan Dawson) также отмечает, что начало продаж должны сдвинуть на первый квартал следующего года, то есть смартфон вполне может задержаться до марта 2018.

Смартфон iPhone X может задержаться до марта 2018

Нужно отметить, что проблемы при производстве iPhone X и задержка даты выхода смартфона могут самым позитивным образом повлиять на продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. А, может быть, в этом и заключается план Apple?

29 сентября 2017 Г.

11:31

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Компания Micron отчиталась за 2017 финансовый год: доход вырос, убытки сменились прибылью: Годовой доход Micron составил 20,322 млрд долларов

Основой компьютерного корпуса Cooler Master Cosmos C700P стал концепт MasterConcept, созданный при участии сообщества пользователей: При габаритах 639 x 306 x 651 мм корпус Cooler Master Cosmos C700P весит 26,2 кг5

Судя по изображению защитного стекла, экран смартфона Pixel 2 будет окружен довольно заметными рамками: Анонс смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL ожидается 4 октября5

Плата ввода-вывода Mega-IO Expansion Card делает компьютер Raspberry Pi более подходящим для задач домашней автоматизации: Плата стоит $2911

Начались продажи наборов для разработчиков Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit: В комплект входит IDE PSoC Creator 4.2

Компания Apple купила Regaind, французского разработчика программного обеспечения для анализа снимков средствами ИИ: Предположительно, разработки Regaind уже нашли применение в приложении Photos4

Механическая клавиатура Sharkoon Skiller Mech SGK2 лишена блока цифрового ввода: Цена Skiller Mech SGK2 равна 45 евро3

Разработчики получат доступ к SDK Aurora Reactive: SDK Aurora Reactive позволяет программировать работу подсветки изделий семейства Creative Sound BlasterX 1

HMD Global подтверждает, что смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 получат обновление Android Oreo: Это должно произойти до конца текущего года

Системная плата ASRock X299 Taichi XE отличается от базовой модели подсистемой питания процессора: Ожидается, что плата ASRock X299 Taichi XE будет немного дороже модели X299 Taichi2

Выпуск первого объектива Sigma для полнокадровых камер с креплением Sony E отложен: Зато будет представлен не один объектив, а сразу несколько1

Твердотельный накопитель Team Group T-Force Cardea Zero типоразмера M.2 оснащен радиатором из графена и меди: Накопитель предложен объемом 240 и 480 ГБ7

Модуль инфракрасных светодиодов Lextar PR88 предназначен для систем биометрической аутентификации : Модуль Lextar PR88 подходит для распознавания лиц и радужной оболочки1

405
1318

iXBT TV

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

  • Обзор полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon D850

  • Обзор робота-пылесоса Unit UVR-8000 с функцией протирки гладких полов

  • Смартфон с отличной камерой, мышь с трэкболом, электромобили будущего

1212

Теги

Календарь

сентябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017