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Появились изображения печатных плат смартфонов Apple iPhone 7s и iPhone 7s Plus

Теги: Apple

Источник: WCCFtech.com

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Анонс смартфонов Apple iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus приближается, что заметно по неослабевающему потоку новостей об этих устройствах. На днях в сети появились фотографии печатных плат моделей Apple iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

На платах видно расположение SoC Apple A11

В отличие от модели iPhone 8, оснащенной дисплеем OLED, эти модели получат привычные по всем предшествующим смартфонам Apple жидкокристаллические экраны.

На платах видно расположение SoC Apple A11

На снимках печатных плат можно легко разглядеть место для монтажа однокристальной системы Apple A11. Это самое большое квадратное поле контактных площадок.

На платах видно расположение SoC Apple A11

Соседнее с ним прямоугольное поле, вероятно, предназначено для микросхемы сотового модема.

На платах видно расположение SoC Apple A11

По предварительной информации, Apple использует в новых смартфонах модемы производства Intel, a не Qualcomm.

28 августа 2017

08:55

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