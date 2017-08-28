Появились изображения печатных плат смартфонов Apple iPhone 7s и iPhone 7s Plus

Анонс смартфонов Apple iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus приближается, что заметно по неослабевающему потоку новостей об этих устройствах. На днях в сети появились фотографии печатных плат моделей Apple iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

В отличие от модели iPhone 8, оснащенной дисплеем OLED, эти модели получат привычные по всем предшествующим смартфонам Apple жидкокристаллические экраны.

На снимках печатных плат можно легко разглядеть место для монтажа однокристальной системы Apple A11. Это самое большое квадратное поле контактных площадок.

Соседнее с ним прямоугольное поле, вероятно, предназначено для микросхемы сотового модема.

По предварительной информации, Apple использует в новых смартфонах модемы производства Intel, a не Qualcomm.