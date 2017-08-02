В прошлом квартале Huawei отстала от Apple всего на 2,6 млн поставленных на рынок смартфонов

Аналитики компании Strategy Analytics опубликовали отчёт, касающийся мировых поставок смартфонов по итогам второго квартала текущего года.

Согласно их подсчётам, всего за три месяца было реализовано 360 млн устройств, что на 6% больше, нежели годом ранее. Лидером, как всегда, стала Samsung, сумевшая продать 79,5 млн смартфонов против 77,6 млн годом ранее.

Apple нарастила продажи с 40,4 до 41 млн, заняв таким образом привычное второе место. Однако Huawei в прошлом квартале подошла к своему главному сопернику максимально близко: 38,4 млн проданных смартфонов против 32 млн в прошлом году.

Замыкают пятёрку лидеров Oppo (29,5 млн против 18 млн годом ранее) и, что интересно, Xiaomi, которая реализовала 23,2 млн устройств, тогда как годом ранее всего 14,7 млн. Таким образом, прошедший квартал оказался очень интересным за счёт максимальной близости показателей Huawei к Apple, а также за счёт стремительного подъёма Xiaomi.