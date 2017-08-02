Смартфону Honor Note 9 приписывают гигантский экран и SoC Kirin 965

В Сети появились спецификации смартфона Honor Note 9 компании Huawei.
Предположительно, его представят на IFA 2017. Смартфону приписывают дисплей диагональю 6,6 дюйма. Судя по изображениям, экран имеет стандартное соотношение сторон, так что аппарат будет огромным. Собственно, актуальная ныне модель имеет ровно такой же экран.
Также источник говорит об аккумуляторе ёмкостью 4600 мА·ч и сдвоенной камере с датчиками разрешением 12 Мп. Сердцем якобы послужит SoC Kirin 965, которая должна быть улучшенной версией Kirin 960. Кроме того, говорится о 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.