Показать все

Появилась информация о частотах и ценах 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64

Теги: AMD, Vega

Источник: Videocardz

1174

Тематический ресурс Videocardz опубликовал сведения о частотах графических процессоров 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64, полученные из его собственного источника.

Как известно, линейка включает модели AMD Radeon RX Vega 64, AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition и AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition. Последняя оснащена СВО.

Базовая частота GPU AMD Radeon RX Vega 64 равна 1247 МГц, повышенная — 1546 МГц. Графический процессор AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition будет работать на таких частотах. Базовая частота AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition составит 1406 МГц, повышенная — 1677 МГц.

Появилась информация о частотах и ценах 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64

Кроме того, утечка, якобы имевшая место на сайте Newegg, дает представление о рекомендованных ценах. Модель AMD Radeon RX Vega будет стоить $499, AMD Radeon RX Vega Limited Edition — $549, AMD Radeon RX Vega Liquid Cooler — $599. Помимо этих трех упомянута четвертая модель AMD Radeon RX Vega Liquid Cooler Limited Edition, которой сопоставлена цена $649.

30 июля 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Появилась информация о частотах и ценах 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64: Базовая частота GPU AMD Radeon RX Vega 64 равна 1247 МГц4

Квартальный доход Sharp за год уменьшился на 20%, но убыток сменился прибылью: Активы Sharp по состоянию на конец квартала оценивались в 16,03 млрд долларов

Появились новые изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega, включая модель с СВО: Компания AMD продемонстрировала 3D-карты AMD Radeon RX Vega16

Samsung обещает, что Galaxy Note 8 предложит богатые мультимедийные возможности: Анонс Galaxy Note 8 ожидается 23 августа18

Опубликовано изображение смартфона Samsung Galaxy S8 Active в высоком разрешении [Обновлено]: На данный момент неизвестными остаются дата выхода и цена устройства8

Первые электромобили Tesla Model 3 переданы заказчикам: Model 3 — первый электромобиль Tesla массового сегмента38

Док-станция Dodocool DC52 Dual USB-C предназначена для MacBook Pro 2016/17 : Устройство предлагается по цене 60 долларов5

Опубликованы фотографии смартфона Asus ZenFone 4 Pro, который получит SoC Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и камеру с двукратным зумом: Выход устройства ожидается в сентябре

Доход Intel достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов: Опубликован отчет Intel за второй квартал 2017 года17

1318

iXBT TV

  • Обзор электрической скороварки Unit USP-1090D: готовим под давлением

  • Обзор материнской платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 c возможностью подъема напряжения на USB-портах

  • Обзор комплекта модулей памяти DDR4 Corsair Vengeance RGB с настраиваемой подсветкой

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

  • Обзор монохромного светодиодного МФУ Xerox VersaLink B7030 формата А3

  • Автономный телефон, брутальный моддинг, провалы стартапов

1212

Теги

июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

997

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017