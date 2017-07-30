Кроме того, утечка, якобы имевшая место на сайте Newegg, дает представление о рекомендованных ценах. Модель AMD Radeon RX Vega будет стоить $499, AMD Radeon RX Vega Limited Edition — $549, AMD Radeon RX Vega Liquid Cooler — $599. Помимо этих трех упомянута четвертая модель AMD Radeon RX Vega Liquid Cooler Limited Edition, которой сопоставлена цена $649.

Базовая частота GPU AMD Radeon RX Vega 64 равна 1247 МГц, повышенная — 1546 МГц. Графический процессор AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition будет работать на таких частотах. Базовая частота AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition составит 1406 МГц, повышенная — 1677 МГц.

Как известно, линейка включает модели AMD Radeon RX Vega 64, AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition и AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition. Последняя оснащена СВО.

Тематический ресурс Videocardz опубликовал сведения о частотах графических процессоров 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64 , полученные из его собственного источника.

Появилась информация о частотах и ценах 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64

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