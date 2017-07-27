Смартфон Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition получит 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти

Стандартная версия Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition будет иметь 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Инсайдер подтвердил, что Samsung Galaxy Note 8 будет доступен в сером, черном и синем вариантах исполнения корпуса.

Свежие данные из Поднебесной указывают на то, что объем оперативной памяти Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition составит 6 ГБ, а емкость флэш-накопителя будет равна 256 ГБ. Источником выступил известный инсайдер Ice Universe, который сам и подкорректировал опубликованную ранее информацию.

В середине июня сообщалось, что специальное издание смартфона Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition, которое будет ориентировано на китайский рынок, получит 8 ГБ оперативной памяти.

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