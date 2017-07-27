Orangina — новый вариант названия ОС Android 8.0

До этого момента ходили слухи о том, что операционная система Android 8.0 будет названа в честь печенья Oreo, состоящего из двух шоколадных дисков и сладкой кремовой начинки между ними, или же овсяного печенья (Oatmeal Cookie).

Теперь же старший вице-президент Android и Chrome OS Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer) подбросил общественности новую тему для обсуждения, опубликовав следующее изображение и сопроводив его фразой «без комментариев».

На картинке есть несколько слов, которые начинаются на букву O, включая Onion и Оlive, однако единственной сладостью в данном списке является Orangina — газированный напиток с цитрусовым вкусом и ароматом, изготовляемый с использованием апельсинового, лимонного и мандаринового соков, апельсиновой цедры и мякоти.

Даты выхода у Android 8.0 пока нет, однако источники сообщают, что Google выпустит новую версию мобильной ОС в августе этого года.