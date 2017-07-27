Представлены наушники Meizu Flow стоимостью $89

Компания Meizu представила наушники Meizu Flow, которые предлагаются по цене 89 долларов. Устройство было спроектировано совместными усилиями Meizu Acoustics и японского дизайнера Пин Цзин Хао (Ping Jing Hao). Они также сотрудничали с Институтом Акустики и Китайской Академией Наук, чтобы сделать звучание Meizu Flow максимально качественным.

Meizu Flow получили трехдрайверную систему с движущимся элементом, который отвечает за обработку низких частот. Два высокочувствительных драйвера занимаются средними и высокими частотами. Помогает обеспечивать качественный звук и фирменная технология Bass Vening System. Гарнитура оснащена микрофоном, блоком управления и позолоченным разъемом 3,5 мм.

При разработке особое внимание было уделено удобству ношения, производитель перепробовал множество прототипов, стараясь найти оптимальную форму. В комплекте с наушниками покупатели найдут удобный футляр для хранения и шесть пар амбушюр.

При покупке со смартфонами Meizu Pro 7 или Pro 7 Plus цена снижается до 74 долларов.

В Китае наушники поступят в продажу 5 августа.