Названа дата анонса смартфона Nokia 8

По данным источника, началась рассылка приглашений на мероприятие, посвященное анонсу смартфона Nokia 8. Это мероприятие назначено на 16 августа.
Новая модель станет первым за последние три года смартфоном Nokia верхнего сегмента. И первым смартфоном Nokia верхнего сегмента, работающим под управлением ОС Android. Кроме того, она будет первым смартфоном Nokia 8 со сдвоенной камерой.
По предварительным сведениям, основой Nokia 8 служит однокристальная система Snapdragon 835, в распоряжении которой находится 6 ГБ оперативной памяти. Размер экрана равен 5,3 дюйма, разрешение составляет 2560 х 1440 пикселей.