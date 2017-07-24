Смартфон LG V30 замечен в результатах теста GeekBench
Как мы уже сообщали, 31 августа ожидается анонс смартфона LG V30. В базе данных теста GeekBench замечены результаты этого устройства, конфигурация которого включает SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ.
К особенностям смартфона LG V30 относится степень защиты IP68. По предварительным данным, запланирован выпуск разновидностей с 32, 64 и 128 ГБ флэш-памяти.
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