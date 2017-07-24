Аналитик считает, что смартфон iPhone SE 2 не увидит свет

На прошлой неделе французское издание iGeneration со ссылкой на анонимного информатора сообщило, что в конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE.

Однако известный китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) не согласен с этой информацией. Он утверждает, что смартфон iPhone SE 2 не увидит свет.

Пан Цзютан рекомендует всем, кто испытывает слабость к смартфонам с небольшими дисплеями, купить iPhone SE, потому как Apple не планирует выпускать новую версию смартфона.

Он также добавил, что в обозримом будущем наиболее распространенная диагональ дисплея смартфонов будет составлять не менее 5,5 дюйма.