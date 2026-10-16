Представлен Tesla Roadster с ракетными ускорителями SpaceX: он умеет летать и разгоняется до 97 км/ч за 0,81 с ⁠ 11

Tesla представила новый Roadster, устроив эффектное шоу с разгоном по вертикали, прыжками, переворотами в воздухе и мягкими посадками.

По заявлению компании, автомобиль разгоняется с места до 97 км/ч всего за 0,81 секунды. Внешность модели заметно изменилась по сравнению с прототипом 2017 года: вместо плавных линий появились угловатые формы, напоминающие сочетание Cybertruck и Lamborghini Reventon.

Среди заявленных технологий — электронное управление рулём, тормозами и акселератором, а также активный задний спойлер с регулировкой прижимной силы.

За трюки в воздухе отвечают вентиляторы под днищем, создающие до 2 g прижимной силы даже на стоящем автомобиле, и десять газовых ускорителей, разработанных при участии SpaceX. Они используют сжатый воздух из двух бортовых резервуаров объёмом по 600 литров и позволяют машине маневрировать в воздухе.

При этом Tesla показала концепт, а начало серийного производства запланировано на 2028 год.

Многие ключевые характеристики пока не раскрыты: компания не сообщила запас хода, мощность, конфигурацию электромоторов, ёмкость батареи и производственные планы. На сайте Tesla указаны три версии: Performance с депозитом 50 000 долларов, Thrust за 250 000 долларов, необходимая для разгона менее чем за секунду, и одноместная Rocket с летающими возможностями, доступная только по приглашению.