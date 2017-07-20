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В конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE

Французское издание iGeneration со ссылкой на анонимного информатора сообщает, что в конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE.

Данная информация выглядит подозрительно, потому как Apple ранее никогда не показывала новые смартфоны в августе. iPhone SE был анонсирован в марте прошлого года, главные новинки компания показывает в сентябре. iPhone 4s был представлен в октябре 2011.

В конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE

Учитывая, что iPhone SE получил начинку iPhone 6s, можно предположить, что преемник будет оснащен так же, как iPhone 7. Августовский анонс устройства со столь привлекательными характеристикам и доступной ценой подорвет продажи флагманских смартфонов Apple. Цена iPhone SE в США начинается с отметки 399 долларов.

Тот же источник добавляет, что анонс iPhone 8 состоится не в сентябре, а в октябре этого года.

Источник: iGeneration

13:23 20.07.2017
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