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В конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE
Французское издание iGeneration со ссылкой на анонимного информатора сообщает, что в конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE.
Данная информация выглядит подозрительно, потому как Apple ранее никогда не показывала новые смартфоны в августе. iPhone SE был анонсирован в марте прошлого года, главные новинки компания показывает в сентябре. iPhone 4s был представлен в октябре 2011.
Учитывая, что iPhone SE получил начинку iPhone 6s, можно предположить, что преемник будет оснащен так же, как iPhone 7. Августовский анонс устройства со столь привлекательными характеристикам и доступной ценой подорвет продажи флагманских смартфонов Apple. Цена iPhone SE в США начинается с отметки 399 долларов.
Тот же источник добавляет, что анонс iPhone 8 состоится не в сентябре, а в октябре этого года.
Источник: iGeneration
13:23 20.07.2017 Jin
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