Представлен металлический чемодан Xiaomi с бесшумными колёсами
Модель объёмом 37 литров рассчитана на поездки продолжительностью до пяти дней
Xiaomi представила дорожный чемодан Mijia Metal Suitcase размером 20 дюймов. Новинка доступна по программе коллективного финансирования на платформе Youpin за 1699 юаней (около 255 долларов), а поставки должны начаться 29 октября 2026 года.
Внешняя оболочка изготовлена из алюминиево-магниевого сплава серии 5000, а внутренний каркас — из алюминиево-магниево-кремниевого сплава серии 6000. Конструкция без видимых заклёпок создаётся в ходе 150 производственных этапов. Углы усилены цинковым сплавом, а корпус украшен горизонтальными полосами. Предусмотрены серебристый и титановый варианты окраски.
Чемодан оснащён поворотными колёсами HINOMOTO с металлическими подшипниками, резиновым покрытием TPE и системой амортизации толщиной 6 мм. По данным Xiaomi, уровень шума при движении не превышает 43 дБ, а испытания показали, что колёса способны преодолеть до 72 км при износе протектора менее 2 мм. Телескопическая ручка из алюминиевого сплава имеет четыре положения по высоте и рукоятку с покрытием из микрофибровой искусственной кожи. Механизм проверили на 18 000 циклов выдвижения и складывания.
Внутренний объём составляет 37 литров — его должно хватить для поездки на три-пять дней. Пространство разделено на два отделения с U-образными молниями, дополненных двумя карманами для аксессуаров. Подкладка из бархатистой ткани типа «персиковая кожа» обладает заявленным антибактериальным эффектом, подавляющим до 99% распространённых бактерий. В оснащение также входят кодовый замок, одобренный TSA, который одновременно открывает обе защёлки, ручки с плавным возвратом и петли с гальваническим покрытием.