Представлен металлический чемодан Xiaomi с бесшумными колёсами

Xiaomi представила дорожный чемодан Mijia Metal Suitcase размером 20 дюймов. Новинка доступна по программе коллективного финансирования на платформе Youpin за 1699 юаней (около 255 долларов), а поставки должны начаться 29 октября 2026 года.

Внешняя оболочка изготовлена из алюминиево-магниевого сплава серии 5000, а внутренний каркас — из алюминиево-магниево-кремниевого сплава серии 6000. Конструкция без видимых заклёпок создаётся в ходе 150 производственных этапов. Углы усилены цинковым сплавом, а корпус украшен горизонтальными полосами. Предусмотрены серебристый и титановый варианты окраски.

Чемодан оснащён поворотными колёсами HINOMOTO с металлическими подшипниками, резиновым покрытием TPE и системой амортизации толщиной 6 мм. По данным Xiaomi, уровень шума при движении не превышает 43 дБ, а испытания показали, что колёса способны преодолеть до 72 км при износе протектора менее 2 мм. Телескопическая ручка из алюминиевого сплава имеет четыре положения по высоте и рукоятку с покрытием из микрофибровой искусственной кожи. Механизм проверили на 18 000 циклов выдвижения и складывания.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Внутренний объём составляет 37 литров — его должно хватить для поездки на три-пять дней. Пространство разделено на два отделения с U-образными молниями, дополненных двумя карманами для аксессуаров. Подкладка из бархатистой ткани типа «персиковая кожа» обладает заявленным антибактериальным эффектом, подавляющим до 99% распространённых бактерий. В оснащение также входят кодовый замок, одобренный TSA, который одновременно открывает обе защёлки, ручки с плавным возвратом и петли с гальваническим покрытием.