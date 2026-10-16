Новинку могут представить уже в октябре

Самая большая батарея в истории линейки: Redmi K100 получит АКБ на 10 000 мА·ч и стереодинамики Bose

Смартфон Redmi K100 должен дебютировать в этом месяце, сообщает китайский инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, устройство оснастят однокристальной системой семейства Snapdragon 8 Elite и отдельным графическим чипом.

Среди заявленных особенностей — металлический корпус, крупный горизонтальный блок основной камеры и два динамика Bose. Также упоминается достаточно мощный вибромотор, характеристики которого пока не раскрываются.

Главной особенностью Redmi K100 станет аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч — это, как утверждает источник, самая большая батарея в истории серии Redmi K.