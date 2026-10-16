Full HD-дисплей, 32 ГБ памяти и поддержка видео. Представлена фоторамка с экраном 15,6 дюйма

Компания XElectron представила крупную цифровую фоторамку с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма.

Устройство оснащено IPS-панелью разрешением 1920 × 1080 пикселей с соотношением сторон 16:9. Корпус получил рамки с отделкой под дерево, благодаря чему новинка внешне напоминает обычную фоторамку и может вписаться в интерьер дома или офиса.

Для передачи фотографий и коротких видеороликов используется Wi-Fi и приложение Frameo, доступное на Android и iOS. Отправлять новые материалы можно со смартфона из любого места, поэтому обновлять снимки на устройстве, установленном, например, у родственников, не обязательно лично. Сенсорное управление предназначено для первоначальной настройки и управления слайд-шоу.

Источник изображения: gizmochina // XElectron

Для хранения контента предусмотрено 32 ГБ встроенной памяти, которой, по данным производителя, хватит на десятки тысяч сжатых фотографий. Помимо беспроводной передачи файлов, фоторамка поддерживает работу с локальными носителями: в оснащение входят слот для SD-карты, а также порты USB-A и USB-C.