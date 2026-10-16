Средняя цена продаж достигла 7000 юаней, около 30% покупателей перешли с Apple

Каждый третий покупатель перешёл с iPhone: широкоформатные смартфоны Huawei стали хитом ⁠ 3

По данным китайского инсайдера Digital ChatStation, поставки широкоформатных смартфонов Huawei превысили 710 000 устройств, а средняя цена продажи составила около 7000 юаней.

Примерно 30% покупателей ранее пользовались смартфонами Apple. Автор публикации назвал такие устройства одним из наиболее перспективных направлений на китайском рынке флагманских смартфонов в этом году.

Совокупные поставки широкоформатных смартфонов Huawei разных размеров, включая моноблоки и раскладушки, как утверждается, уже превысили 3,15 млн экземпляров.

Инсайдер также отмечает, что среди пользователей, перешедших с Apple, особенно много владельцев старших моделей iPhone Pro Max. По его мнению, покупатели постепенно начинают использовать смартфоны Huawei с широкими экранами в качестве основных устройств.