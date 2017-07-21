Фирменный видоискатель Leica Visoflex может вывести из строя камеру Leica TL2
Как известно, представленная в первой половине месяца беззеркальная камера Leica TL2 лишена видоискателя. Представляя новинку, производитель заявил, что она совместима с электронным видоискателем Leica Visoflex Typ 020.
Однако, как оказалось, видоискателем лучше не пользоваться, поскольку он может вывести камеру из строя. Об этом сообщил сам производитель.
В сообщении сказано, что «при использовании Leica TL2 с внешним электронным видоискателем (Visoflex) может проявиться дефект, из-за которого камера перестанет работать». Производитель обещает исправить ситуацию как можно скорее и рекомендует всем владельцам Leica TL2 обратиться за помощью по месту приобретения камеры.
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