В сообщении сказано, что «при использовании Leica TL2 с внешним электронным видоискателем (Visoflex) может проявиться дефект, из-за которого камера перестанет работать». Производитель обещает исправить ситуацию как можно скорее и рекомендует всем владельцам Leica TL2 обратиться за помощью по месту приобретения камеры.

Однако, как оказалось, видоискателем лучше не пользоваться, поскольку он может вывести камеру из строя. Об этом сообщил сам производитель.

Как известно, представленная в первой половине месяца беззеркальная камера Leica TL2 лишена видоискателя. Представляя новинку, производитель заявил, что она совместима с электронным видоискателем Leica Visoflex Typ 020.

Фирменный видоискатель Leica Visoflex может вывести из строя камеру Leica TL2

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