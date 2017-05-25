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Наличие SoC Snapdragon 835 в смартфоне OnePlus 5 официально подтверждено
Исполнительный директор компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) официально подтвердил информацию о том, что в смартфоне OnePlus 5 будет применена однокристальная система Snapdragon 835.
Он также добавил, что разработчики делают все для повышения производительности устройства. Владельцы OnePlus 5 сразу же обратят внимание на скорость запуска приложений и на плавность работы устройства. Также больше внимание уделяется снижению задержки работы сенсорного дисплея.
Кроме того, инженеры оптимизировали операционную систему OxygenOS таким образом, чтобы наиболее часто запускаемые приложения были готовы к практически мгновенному запуску сразу же после включения смартфона.
Недавно Пит Лау подтвердил, что сканер отпечатков пальцев расположен на лицевой панели смартфона OnePlus 5.
Источник: OnePlus
10:46 25.05.2017 Jin
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