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Наличие SoC Snapdragon 835 в смартфоне OnePlus 5 официально подтверждено

Исполнительный директор компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) официально подтвердил информацию о том, что в смартфоне OnePlus 5 будет применена однокристальная система Snapdragon 835.

Он также добавил, что разработчики делают все для повышения производительности устройства. Владельцы OnePlus 5 сразу же обратят внимание на скорость запуска приложений и на плавность работы устройства. Также больше внимание уделяется снижению задержки работы сенсорного дисплея.

Кроме того, инженеры оптимизировали операционную систему OxygenOS таким образом, чтобы наиболее часто запускаемые приложения были готовы к практически мгновенному запуску сразу же после включения смартфона.

Наличие SoC Snapdragon 835 в смартфоне OnePlus 5 официально подтверждено

Недавно Пит Лау подтвердил, что сканер отпечатков пальцев расположен на лицевой панели смартфона OnePlus 5.

Источник: OnePlus

10:46 25.05.2017
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