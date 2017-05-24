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Смартфону Xiaomi Mi Max 2 приписывают функциональность внешнего аккумулятора

Вчера известный китайский инсайдер Kumamoto заявил, что емкость аккумулятора смартфона Xiaomi Mi Max 2 составит 5349 мА•ч, а поставщиком аккумуляторов выступит компания Yan Wanda.

Теперь же источники сообщили, что Xiaomi Mi Max 2 сможет выступать в роли внешнего аккумулятора и заряжать не только другие смартфоны, но и различные мобильные устройства.

Инсайдер опубликовал следующую фотографию, отметив, что слева запечатлен Xiaomi Mi Max 2.

Смартфону Xiaomi Mi Max 2 приписывают функциональность внешнего аккумулятора

Xiaomi Mi Max 2 должен получить дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, SoC Snapdragon 626 или Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти. В основной камере будет использоваться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX378. Работать смартфон должен под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 8.

Анонс устройства состоится уже завтра.

Источник: Gizmochina

16:29 24.05.2017
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