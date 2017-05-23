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Смартфон Xiaomi Mi Max 2 может получить аккумулятор емкостью 5349 мА•ч

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Max 2, который должен быть представлен 25 мая, недавно засветился на реальных фотографиях.

Оригинальный Xiaomi Mi Max, который вышел в прошлом году, получил аккумулятор емкостью 4850 мА•ч. По ранее появившейся информации, емкость аккумулятора Xiaomi Mi Max 2 будет увеличена до 5000 мА•ч.

Известный китайский инсайдер Kumamoto раздобыл информацию, согласно которой емкость аккумулятора Xiaomi Mi Max 2 составит 5349 мА•ч. Поставщиком аккумуляторов выступит компания Yan Wanda.

Смартфон Xiaomi Mi Max 2 может получить аккумулятор емкостью 5349 мА•ч

Остальные характеристики устройства, которые известны на данный момент, вы найдете в нашей предыдущей заметке.

Источник: Weibo

12:36 23.05.2017
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