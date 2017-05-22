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Опубликованы реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2

В Сети появились реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2, а также силиконового защитного чехла для него.

На верхней панели располагается разъем 3,5 мм для подключения наушников, внизу находятся разъем USB-C, а также решетки громкоговорителей. Одна из них вполне может оказаться декоративной, то есть динамик может быть всего один.

Опубликованы реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2 должен получить дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, SoC Snapdragon 626 (также может быть выпущена версия с SoC Snapdragon 660), 4 или 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мА•ч.

В основной камере будет использоваться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX378. Работать смартфон должен под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 8.

Опубликованы реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2

Как мы уже сообщали, Xiaomi Mi Max 2 будет представлен 25 мая.

Источник: Slashleaks Slashleaks

10:57 22.05.2017
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