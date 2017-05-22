|
Опубликованы реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2
В Сети появились реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2, а также силиконового защитного чехла для него.
На верхней панели располагается разъем 3,5 мм для подключения наушников, внизу находятся разъем USB-C, а также решетки громкоговорителей. Одна из них вполне может оказаться декоративной, то есть динамик может быть всего один.
Xiaomi Mi Max 2 должен получить дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, SoC Snapdragon 626 (также может быть выпущена версия с SoC Snapdragon 660), 4 или 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мА•ч.
В основной камере будет использоваться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX378. Работать смартфон должен под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 8.
Как мы уже сообщали, Xiaomi Mi Max 2 будет представлен 25 мая.
Источник: Slashleaks Slashleaks
10:57 22.05.2017 Jin
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|