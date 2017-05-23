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Audiolab M-DAC Mini: портативный ЦАП с аккумуляторным питанием на основе преобразователя ESS Sabre

Семейство ЦАП Audiolab M-DAC пополнилось новой и самой миниатюрной моделью, закономерно получившей имя Audiolab M-DAC Mini. Это изделие сработается с ноутбуками и даже со смартфонами благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 5000 мА•ч, без доступа к электросети возможна работа в течение семи часов.

ЦАП Audiolab M-DAC Mini перенял некоторые схемотехнические особенности у старших собратьев

Основой новинки стал 32-битный преобразователь ESS Sabre ES9018K2M, с которым результирующее соотношение сигнал/шум Audiolab M-DAC Mini находится на отметке 115 дБА. Поддерживаются источники с интерфейсами USB (ПК, Android и iOS), коаксиальным и оптическим S/PDIF (есть и аналогичные выходы), также инженеры смогли уместить внутри модуль Bluetooth. Частота сэмплирования для S/PDIF ограничена значением 192 кГц, для USB уже 384 кГц и в этом случае можно воспроизводить форматы DSD64, DSD128 и DSD256.

ЦАП Audiolab M-DAC Mini перенял некоторые схемотехнические особенности у старших собратьев

Стоит отметить использование аналогового потенциометра и выходной каскад класса A на базе транзисторов с полевым эффектом (JFET), как и выделенный усилитель для наушников. Напряжение на выходах стерео-RCA равно 5 В. При работе от сети подключенные к ЦАП Audiolab M-DAC смартфоны могут восполнять уровень заряда. Все компоненты за исключением адаптера питания уместились в корпус габаритами 34 x 136 x 178 мм.

Источник: Audiolab

14:28 23.05.2017
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