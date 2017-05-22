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В Китае представлен клон смартфона Xiaomi Mi 6

Little Pepper V9 внешне является практически полной копией смартфона Xiaomi Mi 6, который все еще довольно проблематично найти в свободной продаже.

В Китае представлен клон смартфона Xiaomi Mi 6

Однако если заглянуть под корпус, то мы найдем более простую начинку. В качестве однокристальной системы выступает Mediatek MT6737CT, объем оперативной и флэш-памяти составляет 3 и 32 ГБ соответственно.

Диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей, экран покрыт защитным стеклом 2.5D. Основная камера является сдвоенной, оба модуля имеют разрешение 16 Мп. Во фронтальной камере используется пятимегапиксельный датчик изображения.

В Китае представлен клон смартфона Xiaomi Mi 6

Устройство может работать с двумя SIM-картами в сетях четвертого поколения, емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч. Смартфон работает под управлением операционной системы YunOS 5.1.

Цена устройства не сообщается.

Источник: Gizchina

11:12 22.05.2017
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