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По прогнозу Technavio, мировой рынок экшн-камер в 2021 году достигнет 5,8 млрд долларов

Специалисты аналитической компании Technavio попытались спрогнозировать развитие мирового рынка экшн-камер в ближайшие годы. По мнению аналитиков, указанный рынок ждет устойчивый рост. В период с 2017 по 2021 год рынок экшн-камер будет расти в среднем на 15% в год. Если этот прогноз оправляется, в 2021 году объем рынка в денежном выражении достигнет 5,81 млрд долларов.

В ближайшие годы рынок экшн-камер будет расти на 15% в год

Эксперты по прогнозам объясняют рост интересом потребителей к возможностям, предоставляемым экшн-камерами, и растущей популярностью сайтов для публикации отснятых материалов, включая Facebook, YouTube и Instagram. Конечно, играет роль и мода на активный отдых.

Источник: Technavio
22:39 22.05.2017
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