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Фонд, созданный Softbank и PIF для инвестиций в передовые технологии, смог привлечь 93 млрд долларов
Японская компания Softbank Group и инвестиционный фонд PIF из Саудовской Аравии смогли привлечь более 93 млрд долларов, которые планируется инвестировать в перспективные направления технологии, включая искусственный интеллект и роботов.
В заявлении фонда Softbank Vision Fund сказано, что «грядет новый этап информационной революции», и построение предприятий, которые могут сделать его возможным, потребует «беспрецедентно больших и долгосрочных инвестиций».
Глава Softbank рассказал о намерении создать фонд в октябре прошлого года. За прошедшее время к участию в фонде удалось привлечь многие крупные компании.
Помимо компании Softbank, выделившей 28 млрд долларов, и PIF (45 млрд долларов), список участников фонда включает компанию Mubadala Investment (15 млрд долларов), Apple, Qualcomm, Foxconn и Sharp.
Помимо уже названных направлений, фонд рассчитывает приобретать доли в перспективных компаниях, работающих в других секторах, включая мобильные вычисления и коммуникационную инфраструктуру.
Привлечение средств будет продолжаться еще полгода. За этот срок создатели фонда рассчитывают достичь поставленной цели — собрать 100 млрд долларов.
Источник: Reuters
09:37 21.05.2017 Accent
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