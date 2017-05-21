iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 21 21 мая 2017

Фонд, созданный Softbank и PIF для инвестиций в передовые технологии, смог привлечь 93 млрд долларов

Японская компания Softbank Group и инвестиционный фонд PIF из Саудовской Аравии смогли привлечь более 93 млрд долларов, которые планируется инвестировать в перспективные направления технологии, включая искусственный интеллект и роботов.

В заявлении фонда Softbank Vision Fund сказано, что «грядет новый этап информационной революции», и построение предприятий, которые могут сделать его возможным, потребует «беспрецедентно больших и долгосрочных инвестиций».

Фонд является крупнейшим в своем роде

Глава Softbank рассказал о намерении создать фонд в октябре прошлого года. За прошедшее время к участию в фонде удалось привлечь многие крупные компании.

Помимо компании Softbank, выделившей 28 млрд долларов, и PIF (45 млрд долларов), список участников фонда включает компанию Mubadala Investment (15 млрд долларов), Apple, Qualcomm, Foxconn и Sharp.

Помимо уже названных направлений, фонд рассчитывает приобретать доли в перспективных компаниях, работающих в других секторах, включая мобильные вычисления и коммуникационную инфраструктуру.

Привлечение средств будет продолжаться еще полгода. За этот срок создатели фонда рассчитывают достичь поставленной цели — собрать 100 млрд долларов.

Источник: Reuters
09:37 21.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.