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Продажи планшетов Samsung в Западной Европе за год выросли на 17,9%, планшетов Apple — уменьшилась на 11,5%

Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги первого квартала 2017 года на западноевропейском рынке планшетов. По подсчетам аналитиков, за год продажи планшетов в Западной Европе уменьшились на 1,7%. Объем рынка в натуральном выражении составил 7,1 млн устройств.

За год рынок планшетов в Западной Европе сократился на 1,7%

В то же время, в сегменте устройств с отсоединяемой клавиатурой зафиксирован рост на 5,8%. Особенно заметно — на 16,6% — выросли продажи таких планшетов в корпоративном сегменте. Аналитики отмечают рост продаж устройств с ОС Android и iOS при одновременном уменьшении интереса покупателей к моделям с ОС Windows.

Лидером рынка является компания Samsung, доля которой за год увеличилась с 22,1% до 26,5%. На втором месте находится компания Apple, доля которой за год уменьшилась с 24,1% до 21,7%. Замыкает первую тройку компания Lenovo, доля которой за год почти не изменилась и по итогам квартала составляет 7,7%.

Остается добавить, что к планшетам в IDC относят портативные компьютеры с батарейным питанием, оснащенные цветным экраном размером от 7 до 16 дюймов, в том числе, имеющие отсоединяемую клавиатуру.

Источник: IDC
08:58 19.05.2017
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