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Появилось первое изображение смартфона Samsung Galaxy C10, оснащённого сдвоенной камерой

Сегодня в Сети появилось первое изображение смартфона Samsung Galaxy C10. Слухи указывали на то, что это будет первый аппарат компании со сдвоенной камерой.

Если верить данному изображению, это действительно будет так.

Samsung Galaxy C10 получит металлический корпус

Как можно видеть, смартфон заключён в металлический корпус, как и прочие модели этой линейки. Полоски для антенн выполнены в новом стиле, а модуль сдвоенной камеры расположен вертикально. Однако, если вспомнить позавчерашние фотографии чехла, то можно увидеть, что вспышка интегрирована в модуль, а не расположена справа, так что как минимум одна из этих утечек является подделкой.

Что касается параметров, пока слухи говорят лишь о SoC Snapdragon 660.

Источник: MobileExpose

16:36 18.05.2017
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