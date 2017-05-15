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Линейка планшетов Apple iPad Pro пополнится моделью с экраном диагональю 10,5 дюйма

Пока все ведут разговоры о новом iPhone, Apple готовит другую новинку – планшетный компьютер iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма. Причем данные о подготовке этого устройства пришли из двух независимых источников.

Первым оказался Urban Armor Gear (UAG) – производитель защитных чехлов для различных мобильных решений. Скриншот из базы данных UAG однозначно говорит о скором расширении модельного ряда iPad Pro промежуточной версией с дисплеем диагональю 10,5 дюйма. Чехлы-обложки для него обещаны уже в июне текущего года, значит, и сам планшет появится в этом же месяце.

Apple готовит к выпуску iPad Pro 10.5

Вторым источником оказался аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) – он часто дает предсказания по новым продуктам Apple, и эти данные, как правило, подтверждаются. По его словам, Apple готовит несколько новых продуктов, в числе которых окажется и iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма. Причем за счет более тонких рамок экрана его габариты будут близки к габаритам iPad Pro 9.7.

По данным аналитика, анонс iPad Pro 10.5 может сопроводить премьера умного громкоговорителя Siri со встроенным сенсорным экраном – домашнего голосового помощника в интерпретации Apple, аналога Amazon Echo. Правда, эта премьера окажется бумажной – до конца года выпуск этого устройства не ожидается, только разработчики смогут работать с изделием.

Анонс iPad Pro 10.5 и других новинок Apple ожидается на мероприятии WWDC пятого июня.

Источники: The Verge, BGR
11:20 15.05.2017
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