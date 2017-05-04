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Imagination начинает «процедуру разрешения спора» с Apple
Компания Imagination Technologies сообщила, что начинает «процедуру разрешения спора» с Apple. На этот шаг Imagination пришлось пойти, поскольку разногласия с крупнейшим заказчиком, связанные с лицензированием, не удалось уладить с помощью переговоров.
В мобильных устройствах Apple уже несколько лет используются графические процессоры, разработанные специалистами Imagination. За каждый проданный экземпляр iPhone и iPad компания Apple выплачивает Imagination лицензионное вознаграждение.
В начале апреля, когда стало известно, что Apple делает собственный GPU для iPhone и iPad, акции Imagination Technologies рухнули на 67%.
Тогда компания Imagination выразила сомнение, что у Apple получится разработать GPU, не нарушив принадлежащие Imagination патенты. Это позволило аналитикам предположить, что предстоят судебные разбирательства между Apple и Imagination.
По словам Imagination, добиться успеха в переговорах с Apple о заключении альтернативного лицензионного соглашения не удалось. Это заставляет разработчика GPU прибегнуть к законным механизмам, предусмотренным существующим соглашением.
Источники: Reuters, Imagination Technologies
13:25 04.05.2017 Accent
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