Новый смартфон Turbo Pro получит батарею на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл предварительные характеристики нового смартфона с приставкой Turbo Pro от неизвестного производителя, который должен выйти ближе к концу 2026 года.

Смартфон оснастят плоским 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. За производительность будет отвечать субфлагманкий чип Qualcomm SM8845 Pro, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Особое внимание уделено охлаждению и автономности. Для смартфона предусмотрен вентилятор. Минимальная ёмкость аккумулятора, согласно утечке, составит 9000 мА·ч, тогда как в инженерных образцах тестировались батареи на 10 000 мА·ч.

Название бренда, под которым выйдет устройство, источник не уточнил.