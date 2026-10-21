Застряли в начале 2000-х: микросхемы в России выпускают по технологии 90 нм, переход на 14 нм откладывается, запуск нового завода перенесли на конец 2027 года

Завод планировали запустить в 2026 году

Планы России по локализации производства микроэлектронного оборудования столкнулись с серьезным препятствием, о чем пишет mydrivers.

Из-за двойного давления – нехватки квалифицированных кадров и недостаточного финансирования – ряд проектов по разработке оборудования для производства микросхем, первоначально запланированных на 2025 год, были отложены до 2026 года.

Во второй половине 2026 года ряд задач, первоначально запланированных на этот год, снова сорвались: проект по производству 150-мм кремниевых пластин был прекращен из-за невыполнения обязательств, а запуск завода по производству чипов был отложен с 2026 до конца 2027 года.

Застряли в начале 2000-х: микросхемы в России выпускают по технологии 90 нм, переход на 14 нм откладывается, запуск нового завода перенесли на конец 2027 года
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Министерство промышленности и торговли России ранее планировало усовершенствованную технологическую дорожную карту с 65 нм до 14 нм, но в действительности, по состоянию на сентябрь 2026 года, самые передовые заводы по производству кремниевых пластин в России по-прежнему работали по технологии 90  нм, что соответствует уровню технологий 2003 года.

Министерство промышленности и торговли России отменило проект НИОКР по разработке оборудования для производства микросхем стоимостью 835 миллионов рублей, назвав его «необоснованным».

Mydrivers пишет, что программа развития электромеханического производства столкнется с дефицитом бюджета в размере 33,1 млрд рублей в период с 2026 по 2028 годы.

Уход квалифицированных кадров усугубил ситуацию. Институт микроэлектроники «Прогресс», входящий в состав Element Group, с июля 2026 года испытывает задержки с выплатой заработной платы. Некоторые сотрудники уволились, не получив зарплату.

ПроцессорыИсточники:mydrivers

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