В то время как предыдущие обычные iPhone становились хитами в России

При Джбсе такого не было. Первый складной iPhone не заинтересовал россиян — предзаказы iPhone Duo в России исчисляются единицами ⁠ 9

Предзаказы на первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — в России пока остаются единичными, сообщили «Известиям» продавцы электроники и эксперты рынка. Некоторые розничные сети решили вовсе не открывать предзаказ на новинку. Например, его не стали принимать в «Связь.ON». На Wildberries предзаказ стартовал ещё 11 сентября, однако интерес к устройству оказался умеренным: покупатели активнее выбирали iPhone 18 Pro.

По словам аналитиков, одна из главных причин слабого спроса — высокая цена.

«Предварительный анализ рынка и работа с клиентской базой показывают ограниченный и не очень уверенный спрос — покупатели хотели бы сначала посмотреть модель живьем. По нашей информации, предзаказы у многих сетей, которые их объявили, пока носят штучный характер», — рассказали в «Связь.ON».

Единичный характер предзаказов на Duo «Известиям» подтвердил источник, близкий к одному из онлайн-ретейлеров. В «Авито» iPhone Duo считают нишевой моделью. На площадке представлено около 800 объявлений о продаже новинки, средняя цена — 230 тыс. рублей.