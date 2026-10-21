Представлена самая передовая батарея Tesla в истории, которая заряжается за 10 минут

Вице-президент Tesla по инженерным вопросам Ларс Морави заявил, что компания разработала для электрического спорткара Roadster самый передовой высоковольтный аккумуляторный блок за всю свою историю.

Новый автомобиль оснащен специально настроенными цилиндрическими аккумуляторными элементами 4680, в которых используется литий-ионная химическая система на основе никеля, специально разработанная для обеспечения высокой мощности. Представитель компании сообщил, что запас хода автомобиля может превышать 483 километра, а его характеристики зарядки и разрядки «довольно высоки».

Высокая мощность достигается благодаря сложной системе терморегулирования. Топовая версия родстера оснащена двумя расположенными сзади электродвигателями, способными развивать максимальную мощность 1341 л.с. и максимальный крутящий момент 1399 Н·м. Однако в экстремальных условиях батарея выделяет значительное количество тепла.

С этой целью Tesla внесла многочисленные улучшения в материалы и конструкцию: каждая ячейка батареи оснащена охлаждающими трубками с обеих сторон; корпус ячейки батареи был заменен алюминием вместо стали, что позволило снизить вес и улучшить теплопроводность.

Крышка аккумуляторного блока выполнена из титановой пластины, обеспечивающей баланс между легкостью и теплоизоляцией, а нижняя часть защищена алюминиевой пластиной, гарантирующей ударопрочность шасси.

Одной из главных особенностей этой аккумуляторной системы является возможность быстрой зарядки. Автомобиль можно будет зарядить с 15% до 85% за десять минут.