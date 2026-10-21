Росатом отправил в Индию системы безопасности для энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам»

Госкорпорация «Росатом» завершила поставку оборудования программно-технических комплексов управляющей системы безопасности (ПТК УСБТ) для энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» (Индия). Генеральным проектировщиком и поставщиком оборудования для строительства этой АЭС является инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

УСБТ контролирует технологические параметры энергоблока при выявлении сбоев. При возникновении аварийных ситуаций она автоматически запускает системы безопасности и подаёт команды на исполнительные механизмы (насосы впрыска бора и т.д.), чтобы предотвратить аварию и перевести реактор в безопасное состояние. Также она обеспечивает расхолаживание реактора – управляемое снижение температуры и давления теплоносителя.

При создании ПТК УСБТ для энергоблоков №3 и №4 специалисты опирались на опыт эксплуатации этой системы на первых двух блоках станции, поэтому провели ряд оптимизаций. Например, были применены непрограммируемые модули, которые обрабатывают сигналы от датчиков без использования микропроцессоров. Это снижает зависимость функций безопасности от программного обеспечения и повышает устойчивость оборудования к возможным отказам, отметили в Росатоме.

Завершение поставки ПТК УСБТ стало очередным этапом проекта по оснащению энергоблоков российскими системами. Далее запланирован монтаж оборудования на площадке, после чего пройдут испытания систем в рамках пусконаладочных работ. Затем системы будут подготовлены к запуску и дальнейшей эксплуатации в составе энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам». Всего станция будет включать шесть энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 мощностью 6000 МВт: первые два энергоблока заработали в 2013 и 2017 годах, сейчас сооружаются блоки №3 и №4.