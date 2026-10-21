SMS возвращаются: россияне стали отправлять сообщения почти вдвое чаще

На одного пользователя теперь приходится около 18 исходящих сообщений в месяц

За январь–сентябрь 2026 года объём голосового трафика в сети «МегаФона» увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число исходящих SMS — на 84%. Среди голосовых технологий быстрее всего росло использование звонков через Wi-Fi.

Трафик VoWiFi, позволяющей совершать обычные телефонные вызовы через беспроводные сети, вырос на 72%. Объём звонков по технологии VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса через сети 4G, увеличился на 30%.

Изменились и привычки пользователей SMS. В январе–августе среднемесячная аудитория сервиса выросла почти на четверть год к году. При этом среднее число отправленных сообщений на одного абонента достигло 18 в месяц против 12 годом ранее.

В «МегаФоне» связывают рост голосовой нагрузки с необходимостью расширять пропускную способность сети. Оператор продолжает модернизировать инфраструктуру и развивать технологии передачи голоса.

По данным исследования «Инсайт Комкон» за первое полугодие 2026 года, 55% абонентов «МегаФона» назвали голосовую связь оператора лучшей. Опрос охватил 9 тыс. пользователей более чем из 70 регионов России, включая крупные города и небольшие населённые пункты.