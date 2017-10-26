Обзор беспроводных наушников с микрофоном (Bluetooth-гарнитуры) Microlab T964BT

Компания Microlab, известная различными решениями в области аудиотехники, выпустила новую модель беспроводных наушников — Microlab T964BT. Устройство отличается компактными размерами, приятным дизайном, возможностью использования при разряженном аккумуляторе.

Технические характеристики наушников

Тип: накладные, закрытые

Размер динамиков: 40 мм

Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

Чувствительность: 90 дБ/мВт

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность микрофона: −38 ±3 дБ

Длина аудиокабеля: 1 м

Длина USB-кабеля: 30 см

Bluetooth: v4.1, HFP v1.6, HFPv1.2, AVRCP v1.4, A2DP v1.2

Время автономной работы: 12 часов

Время работы в режиме ожидания: до 15 дней

Размеры: 180×154×72 мм

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Упаковка и комплектация

Гарнитура поставляется в лаконичной белой коробке с изображением устройства. На лицевой части коробки приведены название модели, название компании, основные преимущества устройства.

В коробке, кроме непосредственно гарнитуры, находятся инструкция и сопроводительная информация, кабель миниджек на миниджек (3,5 мм) для подключения гарнитуры к источнику звука и Micro-USB-кабель для зарядки.

Учитывая, что наушники не имеют складной конструкции и, следовательно, не подразумевают переноски в рюкзаке, отсутствие чехла в комплекте не вызывает удивления. Подразумевается, что зарядка c USB-разъемом у пользователя уже есть.

Внешний вид

Оголовье наушников обтянуто экокожей с достаточным количеством наполнителя внутри. По краю находится красная прострочка, хорошо контрастирующая с черными наушниками. На верхней части оголовья с помощью тиснения нанесен логотип компании. Дужка не давит на голову, а мягкий наполнитель обеспечивает достаточно комфортную посадку.

Также оголовье имеет пластиковое основание, что позволяет ему подстраиваться под широкий диапазон размеров головы владельца.

Регулировка оголовья реализована за счет пластикового раздвижного механизма. При эксплуатации механизм не вызывает проблем и раздвигается с умеренным усилием, однако учитывая использованные материалы, к нему необходимо относиться с осторожностью.

Чашки наушников крепятся на пластиковых дужках с возможностью поворота. В вертикальной плоскости они способны поворачиваться на 90 градусов, в другой — на 20-30 градусов, чего должно хватить для комфортной посадки при условии соблюдения «полярности» чашек.

Корпус чашек выполнен из жесткого матового пластика. На их торцевых поверхностях расположены все проводные интерфейсы наушников и кнопки управления питанием: порт Micro-USB для зарядки на торце левой чашки, разъем под миниджек для подключения аудиокабеля, кнопка включения/поиска соединения, микрофон и индикатор состояния на торцевой части правой чашки.

Боковые части чашек имеют циркулярную текстуру с декоративным матовым кругом по центру. На боковой части правой чашки также расположены кнопки управления воспроизведением: смены трека/громкости и остановки/продолжения воспроизведения.

На внутренней поверхности чашек расположены амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. Амбушюры выполнены в форме подушек — они прилегают к ушам, не закрывая ушную раковину целиком. Благодаря наполнителю сильного давления на уши не чувствуется. На поверхности амбушюр находится перфорация с указанием «левый»/«правый».

В целом, дизайн наушников можно назвать аккуратным и сдержанным. Красная прострочка на дужке смотрится стильно и элегантно на фоне черных элементов, все остальные элементы не выделяются цветом, в некоторых случаях демонстрируя окружающим неброскую текстуру. Такой дизайн делает гарнитуру Microlab T964BT подходящим решением для широкого спектра пользователей.

Эксплуатация и звук

Для включения наушников необходимо нажать и удерживать клавишу на торцевой части правой чашки. При более долгом удержании включается режим поиска соединения, а светодиодный индикатор начинает мигать в быстром темпе. Наушники были протестированы с широким спектром устройств (старые смартфоны Fly и Samsung, Apple iPhone 4, Apple iPhone 6, Macbook Air 2012, Macbook Pro 2015) — ни с одним из них проблем с подключением или качеством передачи при нахождении пользователя неподалеку от устройства воспроизведения не возникло.

В случае, если батарея наушников сядет в неподходящий момент, у пользователя остается возможность проводного подключения в пассивном режиме. Однако данный вариант подключения сделает функцию микрофона недоступной.

Верхняя и нижняя кнопки на боковой части правой чашки при однократном нажатии изменяют громкость воспроизведения, при удержании — меняют трек. Кнопка старта/паузы трека при однократном нажатии останавливает и продолжает воспроизведение, при удержании — включает различные функции в зависимости от запущенного приложения (голосовое распознавание, набор последнего номера и т. д.)

При работе гарнитуры от аккумулятора на уровне громкости в 70%-80% она продержалась около 12 часов. Это вполне достойный показатель автономной работы, пусть и отличающийся от заявленных 18 часов. По всей видимости, паспортные значения указаны для громкости 50%.

Для тестирования наушников использовался стенд Brüel & Kjær Artificial Ear Type 4153.

Динамики наушников продемонстрировали неравномерную АЧХ с большим подъемом в области низких частот, провалом в области верхней середины и подъемом в районе 7–8 кГц.

Измерения подтверждаются впечатлениями от прослушивания: гарнитура продемонстрировала весьма достойное количество баса c приятным «панчем», хотя и не без некоторой замыленности. Впрочем, в не самых насыщенных инструментовками треках подобное решение позволит отчетливо слышать басовую линию. Также подъем в области нижней середины и низких частот делает гарнитуру привлекательной для прослушивания электронных стилей музыки.

Провал в области 1–5 кГц негативно, но не критично складывается на плотности и читаемости микса. Это будет хорошо слышно на нейтрально эквализированных треках (джаз, соул), однако в эстрадной музыке, ведущей тенденцией в сведении которой является подъем средних частот, гарнитура показывает себя весьма неплохо.

Подъем в области 8 кГц делает вокальные партии отчетливыми и разборчивыми, хотя все детальные высокочастотные нюансы композиций наушникам все же не по плечу. Однако это позволило избавиться от лишних искажений и сибиллянтов на самых высоких уровнях громкости.

В целом звук для невысокой цены Microlab T964BT можно охарактеризовать как весьма неплохой, подходящий для большинства стилей популярной музыки.

Максимальная громкость наушников при Bluetooth-соединении находится на верхней границе комфорта для человеческого слуха. Закрытый тип исполнения позволяет слышать всю звуковую картину и дает неплохую стереопанораму, однако конструкция чашек пропускает некоторую часть звуков наружу.

На микрофон гарнитуры жалоб от собеседников не поступало.

Итоги

Microlab T964BT — недорогая гарнитура с лаконичным и стильным дизайном, а также с широкими возможностями для подключения. Встроенный микрофон позволит прерваться на звонок без отключения гарнитуры, а миниджек не лишит вас музыки даже при севшем аккумуляторе наушников. Динамики способны достойно воспроизводить музыку разных жанров — исключением являются разве что сложные симфонические композиции и джазовая музыка. Гарнитура не имеет складного механизма, но она легкая и компактная, так что в переноске будет удобна. Единственное, о чем нужно помнить — хрупкие пластиковые части, которые могут не выдержать вес ненароком севшего на них человека.