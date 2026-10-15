ASML не справляется со спросом на оборудование для производства микросхем с использованием ИИ: заказы уходят за горизонт 2030 года

Голландский производитель литографического оборудования ASML сообщил, что его планы поставок уже не покрывают спрос на 2027 и 2028 годы, а некоторые клиенты уже запрашивают размещение заказов на 2029 и 2030 годы. Генеральный директор Кристоф Фуке заявил, что «заказчики ежедневно просят дополнительные инструменты, и компания изучает возможность наращивания мощностей за пределами уже утверждённых планов».

В июле ASML объявила о расширении производства на 30% к 2027 году и рассматривала ещё 30% к 2028-му. Теперь Фуке говорит о выходе за эти рамки. Компания повысила нижнюю границу прогноза продаж на 2026 год до 44–45 миллиардов евро. Акции выросли на 2,8% до примерно 1552 евро в Амстердаме. С начала года бумаги ASML прибавили 64%, а капитализация в июле недотягивала до триллиона долларов лишь 300 миллиардов.

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На Китай по-прежнему приходится примерно пятая часть годовой выручки ASML. Компания завершила ценовые переговоры с ключевыми покупателями, эффект от которых частично проявится к 2027 году и полностью — с 2028-го. Строится второй нидерландский кампус, первая очередь которого будет готова в 2029 году — именно этот горизонт сейчас запрашивают клиенты.

Монопольное положение ASML на рынке передовых литографических машин делает её портфель заказов уникальным индикатором реальных намерений производителей чипов. В отличие от рыночных прогнозов и инвестиционных меморандумов, заказ на литографическую установку — это покупка физического объекта у единственного поставщика, а не обещание будущей выручки.