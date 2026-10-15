Xgimi представила проекторы Horizon 30 с яркостью до 6000 люмен и поддержкой 4K при 120 Гц

Компания Xgimi представила серию домашних проекторов Horizon 30, в которую вошли модели Pro, Max и Ultra Max. Все три устройства оснащены тройным RGB-лазерным источником света, поддерживают разрешение 4K с частотой обновления 120 Гц и используют систему двойной диафрагмы для улучшения контрастности и глубины чёрного цвета.

Яркость базовой версии Horizon 30 Pro достигает 4800 ISO-люмен, а контрастность составляет 8000:1. У Horizon 30 Max показатели повышены до 5300 ISO-люмен и 9000:1, тогда как флагманский Ultra Max обеспечивает 6000 ISO-люмен при контрастности 10 000:1.

Источник изображения: gizmochina // Xgimi

Проекторы поддерживают переменную частоту обновления VRR, автоматический режим низкой задержки ALLM и технологию AMD FreeSync. Заявленная задержка ввода составляет 1,9 мс при 4K и 120 Гц и снижается до 1 мс при разрешении 1080p и частоте 240 Гц. Для настройки изображения предусмотрены оптический зум с коэффициентом проекции 1,2–1,5:1 и вертикальное и горизонтальное смещение объектива.

Функция Lens Memory позволяет сохранять до пяти пользовательских настроек масштаба и соотношения сторон. Устройства работают под управлением Google TV и оснащены двумя динамиками Harman Kardon мощностью 12 Вт с поддержкой DTS Virtual:X и Dolby Audio.

Источник изображения: gizmochina // Xgimi

Предзаказы на серию открылись 12 октября и продлятся до 31 октября, а обычные продажи начнутся 1 ноября. В период предзаказа Xgimi предлагает Horizon 30 Pro за 1900 долларов вместо 2500, Horizon 30 Max — за 2500 долларов вместо 3000, а Horizon 30 Ultra Max — за 3000 долларов вместо 3500.