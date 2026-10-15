Anthropic предупреждает: «ИИ-черви» захватят умные телевизоры и роботы-пылесосы за 6–12 месяцев

Модель GLM-5.2 успешно размножилась на всех восьми тестовых узлах в четырёх из пяти запусков. Дарио Амодей оценивает потенциальный ущерб от роя в сотни миллиардов долларов

Исследователи Anthropic Уильям Чжоу и Дэниел Фримен показали, что малые ИИ-модели способны распространяться по бытовым устройствам подобно самовоспроизводящимся червям. Речь идёт не о традиционном вредоносном ПО с фиксированным кодом, а о модели, которая несёт собственные веса в составе полезной нагрузки, самостоятельно исследует незнакомое оборудование и настраивает среду выполнения прямо на заражённом устройстве.

Эксперимент проводился на 15 недорогих Android TV-приставках с 4 ГБ оперативной памяти каждая. Исследователи разбили цикл репликации на 4 стадии: сетевое сканирование, получение доступа, развёртывание ИИ-среды на новом устройстве и дальнейшее распространение. Шаг взлома был намеренно исключён — более ранние работы уже подтвердили способность малых моделей справляться с эксплуатацией уязвимостей. Учёные сосредоточились на самой сложной части: может ли модель настроить работающую ИИ-среду на устройстве, которого никогда не видела.

Anthropic предупреждает: «ИИ-черви» захватят умные телевизоры и роботы-пылесосы за 6–12 месяцев
Источник изображения: сгенерировано Muse

Модель GLM-5.2 успешно завершила полную цепочку репликации на всех восьми тестовых узлах в четырёх из пяти запусков. Более слабые модели справлялись с отдельными этапами: 9-миллиардная модель развернула среду Llama3.1-8B на 8 из 9 типов устройств, но не могла осилить всю цепочку. Важное наблюдение исследователей: ИИ-черви способны учиться. При имитации искусственной эволюции каждая особь передавала потомкам заметки об успешных и провальных стратегиях. У модели Qwen3.5-9B доля успешных попыток выросла с 45% в первом поколении до 84% в последующих.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предупредил: рой таких репликаторов может быть готов через 6–12 месяцев и способен захватить интернет устойчивым децентрализованным ботнетом. В отличие от традиционных ботнетов вроде Kimwolf, поражавших конкретные типы устройств, ИИ-ботнет сможет работать на любом оборудовании. При масштабе Kimwolf, заразившего более 2 миллионов устройств, суммарная вычислительная мощность роя эквивалентна всего 40 специализированным ИИ-чипам, но у такой сети нет «центрального аварийного выключателя».

Защита возможна, но требует координации: интернет-провайдеры могут изолировать заражённые сети (так, ботнет Mirai был вычищен на 92% за 14 дней), а производители — закрыть уязвимости запретом паролей по умолчанию, что уже стало законодательной нормой в Великобритании. Исследователи, однако, ожидают, что ИИ-ботнеты всё же смогут адаптироваться к защитным мерам самостоятельно.

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