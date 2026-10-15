Nvidia пригрозила перекрыть поставки чипов разработчикам небезопасных ИИ-систем

Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может прекратить поставки ускорителей клиентам, которые разрабатывают небезопасное или безответственное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Впрочем, он подчеркнул, что такой сценарий пока гипотетический: прежде чем прибегать к подобным мерам, Nvidia намерена связываться с заказчиками. Хуанг также признал, что компании сложно полностью отслеживать, как клиенты используют универсальные ИИ-технологии, от которых во многом зависит развитие современной отрасли.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Руководитель Nvidia не поддержал призывы главы Anthropic Дарио Амодея и других представителей индустрии замедлить развитие искусственного интеллекта. По мнению Хуанга, возникающие проблемы безопасности — часть процесса становления отрасли, а вместо остановки разработок необходимо ускорять внедрение защитных механизмов. Он также предложил использовать искусственный интеллект для мониторинга других ИИ-систем и управления рисками, развивая инструменты контроля параллельно с самими технологиями.

Одновременно Nvidia объявила о планах направить 250 млн долларов на развитие вычислительных мощностей в Великобритании в течение следующих пяти лет. Эти ресурсы, в частности, смогут использовать Оксфордский университет и Университетский колледж Лондона для исследований в области безопасности ИИ и разработки решений для управления интеллектуальными агентами. Таким образом, компания намерена поддерживать развитие инфраструктуры и инструментов защиты, не замедляя темпы внедрения искусственного интеллекта.