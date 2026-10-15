Xiaomi выпустила финальную HyperOS 4: обновление получили самые разные модели Xiaomi и Redmi

Первую волну запустили 15 октября, а распространение на другие устройства продлится до января 2027 года

Xiaomi начала распространять стабильную версию HyperOS 4. Первая волна обновления охватила смартфоны Xiaomi 17 и Redmi K100/K90, а также планшеты Xiaomi Pad 8. В список вошли Xiaomi 17 Ultra и его версия Leica, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Redmi K100 Pro Max, Redmi K100 Pro, Redmi K90 Pro Max, его чемпионская версия и Redmi K90. Среди планшетов обновление получили Xiaomi Pad 8 Pro и Pad 8.

HyperOS 4 получила обновления функций искусственного интеллекта, взаимодействия между устройствами и общей плавности работы. В систему интегрированы Super Xiao Ai 2.0 и собственная большая языковая модель MiMo, а среди новых возможностей заявлены экспертный режим и интерфейс взаимодействия Inspiration Ball.

Xiaomi выпустила финальную HyperOS 4: обновление получили самые разные модели Xiaomi и Redmi
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

До 31 октября обновление также планируют начать распространять на Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Redmi K90 Max, Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max, планшет Redmi K Pad 2 и ряд телевизоров Xiaomi.

В ноябре очередь дойдёт до серии Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Turbo 4 и ряда планшетов Pad 7, а также смартфонов Redmi Note 17 и Note 15. В декабре обновление запланировано для многих устройств серий Xiaomi 14 и 13, Redmi K70, Note 14 и других смартфонов, планшетов, телевизоров и носимых устройств.

В январе 2027 года график предусматривает выпуск HyperOS 4 для дополнительных телевизоров Xiaomi и Redmi, часов Xiaomi Watch S4 и Redmi Watch 6, а также браслетов Xiaomi Smart Band 10 и Smart Band 10 Pro.

Распространение будет поэтапным, поэтому сроки получения прошивки на конкретном устройстве могут отличаться.

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