Xiaomi уже обошла Samsung на рынке мобильных процессоров в Китае

Чипы XRING заняли третье место с долей 1,2% в Китае

По итогам третьего квартала 2026 года процессоры Xiaomi XRING заняли третье место по доле использования в Android-смартфонах в Китае, опередив Samsung Exynos.

Согласно статистике AnTuTu, на решения Qualcomm пришлось 68,9% рынка, а MediaTek заняла 28,9%. Доля XRING, также известных в Китае как Xuanjie, составила 1,2%, тогда как у Samsung оказалось лишь 0,5%. На остальные марки в совокупности пришлось 0,4%.

Xiaomi уже обошла Samsung на рынке мобильных процессоров в Китае
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Таким образом, Qualcomm и MediaTek контролируют вместе 97,8% рынка мобильных процессоров в выборке AnTuTu. Qualcomm особенно сильна во флагманском и верхнем среднем сегментах, а MediaTek представлена в более широком диапазоне устройств, включая бюджетные смартфоны. На этом фоне доля Xiaomi пока остаётся небольшой, но позволяет компании опережать некоторых конкурентов.

Результат XRING примечателен тем, что Xiaomi использует собственные процессоры преимущественно в своих устройствах, в отличие от Qualcomm и MediaTek, которые поставляют чипы множеству производителей. Поэтому доля в 1,2% достигнута при сравнительно ограниченном числе смартфонов на базе XRING. 

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