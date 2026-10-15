Смартфон с экраном 120 Гц и зарядкой 80 Вт оценили от 43 тыс. рублей

Неубиваемый Honor X9e Pro вышел в России с батареей на 11 000 мА·ч, 3 днями без подзарядки и защитой от падений с высоты 3 метра ⁠ 4

В России стартовали продажи защищённого смартфона Honor X9e Pro, оснащённого аккумулятором ёмкостью 11 000 мА·ч и усиленной конструкцией корпуса. Производитель заявляет о выдерживании падений с высоты до 3 метров на гладкий каменный пол и водонепроницаемости при погружении на глубину до 10 метров.

В основе конструкции лежит противоударная балка с 12 точками опоры и специальный клей для крепления дисплея. Также заявлена защита IP68/IP69K. По данным Honor, батарея обеспечивает до трёх дней работы, поддерживает зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку на 27 Вт.

Аппарат получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и флеш-память на 256 ГБ. 6,8-дюймовый экран с разрешением 1.5K поддерживает частоту обновления 120 Гц, а пиковая яркость, по заявлению производителя, достигает 10 000 нит. Среди дополнительных возможностей — уличный режим с настройками яркости и шумоподавления, а также функции защиты зрения.

Основная камера на 108 Мп оснащена оптической стабилизацией CIPA 6.0 и ИИ-инструментами обработки снимков. Предусмотрен отдельный режим подводной съёмки с блокировкой случайных касаний и автоматической очисткой динамиков после погружения.

Honor X9e Pro доступен в фиолетовом, терракотовом, золотистом и чёрном цветах. Версия с 6/256 ГБ стоит 43 тыс. рублей, а конфигурация с 8/256 ГБ — 46 тыс.. С 15 октября по 15 ноября действует скидка 3000 рублей.

При покупке до 22 ноября также обещано расширенное обслуживание Honor Забота+ с бесплатным ремонтом любых повреждений в течение года.