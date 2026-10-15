Для защиты от атак БПЛА: в России запустили производство углеродных нанотрубок за 680 млн рублей

В Новосибирске заработало производство многостенных углеродных нанотрубок, созданное Центром компетенций НТИ совместно с Институтом катализа СО РАН, о чем пишет Коммерсантъ. Технология может быть востребована для защиты производств от атак БПЛА и пожаров.

За три года на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также закупку оборудования фонд НТИ направил 680 млн рублей. Разработка призвана снизить зависимость от зарубежных поставок: сейчас значительная часть таких материалов поступает из-за рубежа.

Углеродные нанотрубки добавляют в краски, пластики и резину, в том числе для создания огнезащитных покрытий и материалов, используемых при перевозке топлива. Они также могут служить электропроводящей добавкой в аккумуляторах и применяться в радиоэлектронике. По оценке представителей НТИ, новая технология способна найти применение для повышения огнестойкости промышленных объектов, в том числе при защите от пожаров после атак беспилотников.

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Нанотрубки представляют собой полые цилиндрические структуры из углерода, толщина которых в тысячи раз меньше человеческого волоса. Внешне материал выглядит как чёрный порошок. Его получают в специальных реакторах из углеродсодержащего газа с использованием катализаторов. В огнезащитных материалах нанотрубки применяются в небольших концентрациях и помогают повысить устойчивость конструкций и оборудования к разрушению.