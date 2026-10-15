Кибератака вывела из строя холодильники в супермаркетах по всей Европе: код запустил бесконечную разморозку при 50 °C

Ущерб французских сетей приблизился к 300 000 евро и может достигнуть нескольких миллионов, в те же даты пострадали магазины в Нидерландах

Крупнейшие европейские сети супермаркетов подверглись беспрецедентной кибератаке, в результате которой холодильники и морозильные камеры были переведены в непрерывный цикл разморозки с температурой 50 °C. Целью стали системы управления холодом производства Danfoss, установленные во французских магазинах Intermarché, Leclerc и Coopérative U. Очевидцы описывали «волну жара, вырывавшуюся из холодильного оборудования».

Президент Coopérative U Доминик Шельшер подтвердил, что атака затронула холодильные установки нескольких магазинов сети в ночь на 12 октября. Он подчеркнул: «Атаковать оборудование, обеспечивающее сохранность свежих продуктов и продовольственное снабжение французов, — исключительно тяжкое и невиданное преступление». Первоначальный ущерб оценивается в 300 000 евро, но по стране сумма может вырасти до нескольких миллионов.

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В минувшее воскресенье отдельный инцидент поразил и нидерландские сети Albert Heijn, Etos и Gall & Gall: были выведены из строя веб-сайты, нарушены цепочки доставки и скомпрометированы электронные ценники. Бельгийская Delhaize, входящая в ту же группу, также сообщила о сбоях. Покупатели в Амстердаме видели предупреждения о проблемах с ценами и приостановке программ лояльности.

Пока что неясно, связаны ли французская и нидерландская атаки между собой. Открытым остаётся и вопрос о том, сколько магазинов пострадало в общей сложности. Но сам вектор — вывод из строя холодильной цепочки через перевод оборудования в режим нагрева и ущерб продуктовой инфраструктуре — не имеет близких прецедентов.