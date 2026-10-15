Epic Games переходит на разработку игр с искусственным интеллектом во главе

ИИ полностью пишет шутер по Marvel и Star Wars

Epic Games переводит разработку игры по вселенным Marvel и Star Wars на «AI-first-модель»: ИИ пишет весь код и занят созданием графики, а разработчики работают со сгенерированными ассетами. По данным Bloomberg, внутренние сообщения Epic фиксируют полный отказ от написанного вручную кода — весь код и арт генерируются сквозными ИИ-процессами с использованием моделей вроде Claude от Anthropic.

Сделка между Epic Games и Disney на $1,5 миллиарда была анонсирована в начале 2024 года, а выход шутера по мотивам Marvel и Star Wars планировался на март 2027-го. Теперь проект отложен на неопределённый срок из-за перехода на ИИ-разработку и медленного, недостаточного кадрового обеспечения.

Epic Games переходит на разработку игр с искусственным интеллектом во главе
Источник изображения: Epic / Disney

«Мы переживаем огромный разворот в Epic: разработчиков переводят на новые роли и переоснащают для максимального ИИ-ускорения, — написал CEO Epic Тим Суини (Tim Sweeney) в соцсетях. — Цель не в том, чтобы делать то же самое меньшим числом людей, а чтобы каждый мог создавать больше и лучше». Ранее Суини называл неизбежной «революцию в геймдеве через ИИ», предсказывая «бесконечные диалоги с простой настройкой» и «игры с огромными интерактивными мирами, создаваемые малыми командами».

Смена курса происходит на фоне сокращений: в марте Epic уволила более 1000 сотрудников, сославшись на падение вовлечённости в Fortnite. Месяцами позже менеджер по внешней разработке Fortnite Стефани Арнетт заявила: «Цель — сделать нас эффективнее, а не заменить людей». При этом в мае Epic и Disney уже столкнулись с конфузом, когда ИИ-озвученный Дарт Вейдер в Fortnite начал повторять ругательства и странные высказывания — до экстренного патча.

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