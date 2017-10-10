Плееры A&ultima SP1000 на dual AK4497EQ и Astell&Kern Kann на AK4490

Наши читатели уже знакомы с корейским производителем высококачественных портативных плееров по обзору их предыдущего флагмана, модели AK380. Сегодня в нашем обзоре два плеера Astell&Kern разных ценовых категорий, но оба заслуживают внимания. A&ultima SP1000 — это Hi-End-модель, флагман 2017 года высшей ценовой категории (около $4000). Astell&Kern Kann — интересная модель 2017 года. Это аудиофильский плеер средней ценовой категории (около $1000), в котором производителем впервые были реализованы функции устройств более высокого класса. A&ultima SP1000 SP1000 — первая модель линейки A&ultima на базе dual ЦАП AK4497EQ. Интерфейс пользователя полностью переработан. Впервые Astell&Kern отошел от своих любимых Linux-подобных самобытных оболочек в пользу современного Android-интерфейса. Хотя это не чистый Android, а кастомизированный, но интерфейс тут один в один как в модных современных смартфонах с Android 7. На наш субъективный взгляд, это дает просто огромнейший скачок вперед по удобству управления. Все кардинально улучшилось, стало более интуитивным и простым. Также это дает возможность непрерывного улучшения ПО. Прошивки выходят регулярно и ставятся по Wi-Fi автоматически. 8-ядерный процессор обеспечивает очень быстрый старт и отклик на любое нажатие со скоростью света. Также мощный процессор тут очень пригождается, например, когда идет быстрый обмен файлами по кабелю (у плеера интерфейс USB Type-C 3.0) и по беспроводной сети Wi-Fi 802.11n. Несмотря на всю мощь аппаратной начинки, аккумулятора хватает на 12 часов, и есть современная быстрая зарядка! Как видим, флагман нашпигован технологиями по полной программе. Технические характеристики плеера A&ultima SP1000 Материал корпуса нержавеющая сталь / медь Цвет нержавеющая сталь / медь Дисплей сенсорный, 5″, 720×1280 Поддержка форматов

WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF

PCM: 8—384 кГц (8/16/24/32 бит) / DSD Native: DSD64 (1 бит 2,8 МГц), Stereo / DSD128 (1 бит 5,6 МГц), Stereo / DSD256(1 бит 11,2 МГц), Stereo Процессор

Octa-Core ЦАП

AKM AK4497EQ x2 (Dual DAC) Джиттер VCXO 200 фемтосекунд Джиттер ЦАП 30 пикосекунд Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) Bluetooth v4.1 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD) Аккумулятор 3400 мА·ч 3,7 В литий-полимерный Встроенная память 256 ГБ Расширяемая память microSD до 256 ГБ Габариты 76×132×19 мм Вес стальной корпус 387 г

медный корпус 388 г Русскоязычный сайт http://astellnkern.ru/cat/SP1000 Средняя цена T-1727975822 Розничные предложения L-1727975822-10 Существует два варианта плеера: нержавеющая сталь и медь. Это не только название цвета, но и реальный материал корпуса. У нас был серебристый вариант из нержавеющей стали. Корпус почти полностью металлический, поэтому плеер тяжелый и увесистый. Если у современных смартфонов в топовых моделях идет борьба за снижение толщины и веса, то в плеерах большой вес и габариты считаются признаком породы. Задняя панель имеет вставку из углеволокна, характерный карбоновый рисунок переливается на свету. По сравнению с предшественником, у SP1000 увеличился экран (до 5″), существенно повысилась плотность точек. Улучшились все технические параметры, связанные со звуком. Характеристики наушникового/линейного выхода АЧХ 20 Гц — 20 кГц, ±0,061 дБ

20 Гц — 70 кГц, ±0,67 дБ Сигнал/шум 122 дБ балансный

120 дБ небалансный Разделение каналов −143 дБ балансный

−138 дБ небалансный К Г +шум 0,0008% балансный

0,0005% небалансный IMD SMPTE 0,0004% (800 Гц, 10 кГц) балансный

0,0004% (800 Гц, 10 кГц) небалансный Импеданс 1,3 Ом балансный

0,65 Ом небалансный Выходное напряжение 3,9 В RMS балансный

2,2 В RMS небалансный В этот раз производитель не приводит раздельные характеристики наушникового и линейного режима. Разгадка проста: характеристики совпадают. Они высокие в любом режиме. Особенно впечатляет разделение каналов: −138 дБ даже на обычном выходе миниджек! Это означает, что схемотехника каждого канала полностью раздельная. Плеер увеличился в размерах по сравнению с AK380 и теперь имеет более квадратную форму, но по-прежнему лежит в руке просто отлично. Необычный 5-контакный разъем служит для подключения по балансному соединению других устройств. По словам представителя компании, спецификации будут розданы партнерам Astell&Kern, и мы можем рассчитывать на появление совместимых устройств, активных колонок или усилителей мощности. Для плеера подойдет любая стандартная зарядка 5 В 2 А. Быструю подзарядку можно вести от мощного блока 9 В 1,67 А. Зарядка, по нашей информации, не входит в комплект. В отличие от смартфонов с сенсорными экранами, плеером можно управлять даже в кармане на ощупь. Боковые кнопки: плей-стоп, предыдущий-следующий трек. Утопленная в корпус крутилка громкости имеет необычный дизайн. Громче-тише можно сделать одним пальцем. Встроенная память плеера — 256 ГБ. Поддерживаются карты SD до 256 ГБ. Слот для SD карт открывается скобкой. Есть два выхода: балансный 4-контактный миниджек 2,5 мм и стандартный стереоминиджек 3,5 мм. В 3,5-миллиметровом разъеме есть оптический выход S/PDIF. Выходной импеданс, естественно, около 1 Ом, что позволяет эффективно демпфировать любую нагрузку, включая такие «неудобные» наушники, как Mr.Speakers Ether C Flow. Mr.Speakers Ether C Flow — это закрытые планарные наушники, что является очень редким сочетанием. У этих наушников высшей категории крайне низкий импеданс 23 Ом сочетается с невысокой чувствительностью 92 дБ/мВт, что предъявляет к усилителю непомерные требования по току и по выдаваемой мощности. Только 1 из 10 усилителей соответствует таким требованиям. Стоит ли говорить, что плеер SP1000 более чем справился с этой нагрузкой? Более того, именно по балансному соединению и стоит подключать плеер к таким наушникам, чтобы полностью реализовать их потенциал. Съемные разъемы наушников Mr.Speakers позволяют за 3 секунды сменить один кабель на другой. При эксплуатации плеера у нас было стойкое ощущение, что мы держим в руках какой-нибудь модный смартфон с Android 7. У нас был предпродажный вариант плеера. В серийном экземпляре после установки всех обновлений должно прибавиться функций. Пункт MQS означает Mastering Quality Sound, то есть любые записи в формате Hi-Res. Удобно отсекать MP3 и FLAC обычного 16 бит 44 кГц. Одно из огромных преимуществ Android — поддержка приложений стриминга музыки из интернета, без необходимости выкачивания терабайтов файлов. В дальнейшем приложений должно стать больше. Помимо этого, есть любопытная функция AK Connect, которая позволяет стримить файлы с компьютера в одной локальной сети. Также можно выводить звук на колонку Astell&Kern. Сервер MQS для стриминга музыки доступен для Windows XP/7/8/10 и для macOS X 10.7 и выше. Многополосный графический эквалайзер очень правильный — НЧ начинаются с 30 Гц с мелким шагом. По контрасту вспоминается ущербный 5-полосный эквалайзер в штатном плеере одного «музыкального» смартфона на ESS9018K2M с нижним значением эквалайзера 100 Гц. Есть очень интересная функция точного выбора размаха сигнала в режиме линейного выхода. Реализован вывод DSD по DoP на внешний более качественный ЦАП либо конвертация в PCM, если ЦАП не умеет DoP. Помимо режима накопителя, при подключении к ПК по USB плеер также может работать в режиме внешнего USB ЦАП. Драйвер предусмотрительно находится прямо в памяти плеера в папке Drivers. В свойствах файла показываются основные параметры. Это удобно, если есть 5 вариантов Hi-Res-записи в разных форматах, от стандартных DSD64 и PCM44 до DSD256 и PCM384. На этом плеере разница между форматами слышна. Это не обязательно говорит о том, что есть толк от высоких форматов. Но от Hi-Res есть толк конкретно для этих файлов и для этого плеера! Тестирование линейного выхода Тестируемое устройство SP1000 Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала Линейный выход 1 В RMS Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня 0,0 дБ / 0,0 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,13, −1,13 Отлично Уровень шума, дБ (А) −118,2 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 117,8 Отлично Гармонические искажения, % 0,0008 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −99,2 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0025 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −95,2 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0008 Отлично Общая оценка Отлично Подробный отчет об измерениях в режиме 24 бит 44 кГц Наши измерения полностью подтверждают заявленные паспортные параметры производителя. Надо еще сделать скидку на предсерийный экземпляр, который прошел огни и воды. Спад АЧХ связан с выбранным разработчиками фильтром Slow Roll-off у AK4497EQ. Будет ли пользователю дан выбор типа фильтра в настройках, покажет время и будущие прошивки. Тестирование наушникового выхода Тестируемое устройство SP1000 Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала Наушниковый выход 1 В RMS Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня 0,0 дБ / 0,0 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,13, −1,09 Отлично Уровень шума, дБ (А) −118,1 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 117,9 Отлично Гармонические искажения, % 0,0007 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −99,4 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0025 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −95,5 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0008 Отлично Общая оценка Отлично Подробный отчет об измерениях в режиме 24 бит 44 кГц Как видим, особенных отличий между режимами нет. Кстати, при измерениях мы уперлись в возможности нашей аппаратуры: пока мы не можем продемонстрировать сигнал/шум 123 дБ. Впрочем, практического смысла такие цифры все равно не имеют, они лишь показывают максимально высокий инженерный уровень разработчиков. Звучит плеер A&ultima SP1000 довольно необычно: открыто, благородно. Хороший живой звук, нет никакого окраса и синтетики. Что-то такое интересное цепляет слушателя. Характер, безусловно, присутствует. Такое ощущение, что разработчики ставили целью создание некоего особенного звучания. Оно лишено напора, скорее прохладное и спокойное. Музыку слушать очень приятно. Звук не напрягает слушателя, а переносит все внимание на музыку. Astell&Kern Kann Ответ на вопрос «Зачем был выпущен плеер Kann?» хорошо раскрывает обсуждение многочисленных реальных пользователей плееров Astell&Kern на форуме headfi.org. Пользователи просили производителя разработать единое устройство вместо очень дорогого бутерброда из AK300 + усилитель AK300. Так получился плеер Kann, существенно более доступный по цене, компактнее по габаритам и в несколько раз легче бутерброда. Судя по первым отзывам, новинку встретили с большим энтузиазмом. Усилитель для наушников плеера Kann способен выводить до 7 В RMS , чего с лихвой хватит для самых сложных наушников. Усилитель тут не уступит по мощности комплекту плеер AK300 + усилитель AK300 Series AMP при вдвое более низкой цене Kann. Не стоит говорить, что вес и габариты Kann намного более комфортны для мобильного прослушивания. Для стационарной обстановки также есть несколько сценариев применения, включая режим звуковой карты при подключении к ПК по USB. Таким образом, новинка будет очень интересна тем, кто присматривался к плееру такого класса, с ценником до $1000. Платить дороже многим уже сложно психологически. Плеер Kann представлен в 2017 году и имеет все современные возможности. Это USB 3.0 и коннектор Type-C с быстрой зарядкой, отдельный Mini-USB с возможностью подключения внешних стационарных ЦАП более высокого класса, AK Connect для стриминга. Технические характеристики плеера Astell&Kern Kann Корпус алюминий Цвет Astro Silver и Eos Blue Дисплей сенсорный, 4″, WVGA (480×800) Поддержка форматов

WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF

PCM: 8—384 кГц (8/16/24/32 бит) / DSD Native: DSD64 (1 бит 2,8 МГц), Stereo / DSD128 (1 бит 5,6 МГц), Stereo / DSD256(1 бит 11,2 МГц), Stereo ЦАП

AKM AK4490 Джиттер VCXO 200 фемтосекунд Джиттер ЦАП 30 пикосекунд Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) Bluetooth v4.0 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD) Аккумулятор 6200 мА·ч 3,7 В литий-полимерный Встроенная память 64 ГБ Расширяемая память microSD до 256 ГБ и SD до 512 ГБ Габариты 71×116×26 мм Вес 279 г Русскоязычный сайт http://astellnkern.ru/cat/Kann Средняя цена T-1723382469 Розничные предложения L-1723382469-10 Наибольший интерес в технических характеристиках представляет тот факт, что применен тот же самый модуль с фемтоклоком и тот же самый импеданс усилителя, что и в очень дорогой флагманской модели SP1000. Упрощение коснулось только ЦАП. Характеристики линейного выхода АЧХ 20 Гц — 20 кГц, ±0,07 дБ

20 Гц — 70 кГц, ±0,75 дБ Сигнал/шум 117 дБ балансный

116 дБ небалансный Разделение каналов −135 дБ балансный

−135 дБ небалансный К Г +шум 0,0007% балансный

0,0008% небалансный IMD SMPTE 0,0006% (800 Гц, 10 кГц) балансный

0,0006% (800 Гц, 10 кГц) небалансный Импеданс 5 Ом балансный

1,9 Ом небалансный Выходное напряжение

2 В RMS балансный

2 В RMS небалансный Линейные выходы у плеера вынесены отдельно, не объединены с наушниковыми выходами. По характеристикам линейные выходы чуть лучше. Судя по схеме на официальном сайте, сигнал на них выходит еще до регулятора громкости и наушникового усилителя. Характеристики наушникового выхода АЧХ 20 Гц — 20 кГц, ±0,067 дБ

20 Гц — 70 кГц, ±0,75 дБ Сигнал/шум 109 дБ балансный

110 дБ небалансный Разделение каналов −130 дБ балансный

−108 дБ небалансный К Г +шум 0,0008% балансный

0,004% небалансный IMD SMPTE 0,0008% (800 Гц, 10 кГц) балансный

0,0008% (800 Гц, 10 кГц) небалансный Импеданс 1,3 Ом балансный

0,65 Ом небалансный Выходное напряжение

режим Normal 2 В RMS балансный

2 В RMS небалансный Выходное напряжение

режим High 7 В RMS балансный

4 В RMS небалансный Очень мощный усилитель. Импеданс менее 1 Ом отлично подойдет для демпфирования любой самой сложной нагрузки. Производитель не стал писать «16 Ом — 600 Ом», как это обычно указывалось в предыдущих поколениях аппаратуры. Усилитель нормально сможет работать и на нестандартную нагрузку 8-12 Ом, никаких ограничений снизу нет. Ограничения сверху зависят от чувствительности наушников. Однако удивительно, что тут реализован размах сигнала даже вдвое выше, чем у усилителя SP1000. В подавляющем большинстве случаев нагрузка 300 Ом и выше будет озвучена адекватно. Смотреть тут уже следует не на громкость, а на качество воспроизведения самого сигнала. Пределов техническому совершенству, как и предела ценнику, не существует. Аппаратные кнопки под экраном обеспечивают плееру огромное преимущество над сенсорными телефонами в эргономике, не говоря уже о качестве звука и мощности усилителя для наушников. Плеер довольно легкий. Внешний кожух — алюминий, целиковый экструдированный с фрезеровкой. Торец и кнопки — из пластика.

Корпус хорошо лежит в ладони благодаря скруглению правых граней и не выскальзывает — этому препятствует рифление. Интересно, что в плеере установлены сразу два разъема USB. Если у пользователя есть стационарная система ЦАП и усилитель для наушников, то можно использовать плеер как библиотеку файлов или как продвинутое устройство стриминга. В то же время, плеер отлично подойдет для прослушивания музыки вдали от дома. Максимальный объем памяти составляет 832 ГБ. Сюда входит внутренняя флэш-память 64 ГБ + SD на 512 ГБ + microSD на 256 ГБ. В комплекте карт нет, их слоты закрыты заглушками. Кстати, интересно, что именно объем внутренней памяти является чуть ли не основным запросом к плеерам A&K. Пользователи всегда просят как можно больше памяти. Есть даже слухи, что в 400-й серии, которая выйдет через год, будет использоваться SSD на несколько терабайт.

Регулятор громкости утоплен в корпус. Регулировка, естественно, цифровая. Можно прибавлять-убавлять громкость звука несколькими способами, по ситуации. В кармане на ощупь — аппаратный регулятор будет вне конкуренции. Плеер Kann имеет ту же самую оболочку, что и серия плееров AK. Все возможности семейства сохраняются. Для каждого трека можно вывести обложку альбома и полную техническую информацию. Сверху в любой момент вызывается меню с основными режимами работы. Пиктограммки выводятся в статусной строке. Все сделано довольно удобно и продуманно. Как и в топовых моделях, есть функция AK Connect, которая позволяет стримить файлы. Эквалайзер Pro EQ — фиксированный пресет, который рекомендован профессионалами, это стандартная фирменная возможность семейства плееров A&K. Имеется многополосный эквалайзер с очень мелким шагом. Реально полезный и востребованный. Помимо точной регулировки частоты среза также есть точная регулировка уровня и добротности каждого фильтра эквалайзера. Есть сортировка композиций по критерию: например, можно отобрать все файлы DSD с заданной частотой. Полезно. Обычный уровень подойдет для чувствительных IEM-наушников (то есть вставных). Высокий уровень — для моделей с чувствительностью 100 дБ и менее. Регулировка пальцем по экрану происходит быстрее, но, как мы уже отмечали, она недоступна на ощупь. Также есть возможность задать точный уровень сигнала на линейном выходе и не терять динамический диапазон. Режимы DoP для ЦАП без поддержки DSD. Встроенная флеш-память хотя и небольшого размера, но очень быстрая, хорошо подходит для заливки больших файлов Hi-Res. Звучание плеера Kann находится примерно посередине между флагманом SP1000 и моделями начального уровня. То есть плеер выдает хороший динамичный звук, без вялости, по качеству лучше, чем у AK380 без усилителя. Хотя тут применен всего один ЦАП AK4490, а не два, это не мешает демонстрировать высокие результаты. Звук имеет свой почерк, с небольшой яркостью в середине, но без окраса высоких. Флагман SP1000 играл более нейтрально и благородно. Если сравнивать с не очень дорогим AK70, то Kann существенно выходит вперед. Тестирование линейного выхода Тестируемое устройство Kann Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала Линейный выход 2 В RMS Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −1,0 дБ / −1,1 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,04, −0,35 Отлично Уровень шума, дБ (А) −116,9 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 117,0 Отлично Гармонические искажения, % 0,0007 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −98,7 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0011 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −95,8 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0024 Отлично Общая оценка Отлично Подробный отчет об измерениях в режиме 24 бит 44 кГц Тестирование наушникового выхода Тестируемое устройство Kann Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала Наушниковый выход 1 В RMS Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −1,0 дБ / −1,1 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,04, −0,36 Отлично Уровень шума, дБ (А) −106,5 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 106,5 Отлично Гармонические искажения, % 0,0008 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −96,1 Отлично Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0018 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −94,1 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0016 Отлично Общая оценка Отлично Подробный отчет об измерениях в режиме 24 бит 44 кГц Судя по измерениям, все-таки Kann нельзя назвать полной заменой связки AK 300-й серии и отдельного усилителя. По звучанию тоже есть как сходства, так и различия. Таким образом, Kann является новым самостоятельным устройством, для своей аудитории пользователей. Для мобильного прослушивания плеер подойдет хорошо. А если его захочется подключить к дорогому стационарному ЦАП, то эта возможность здесь предусмотрена. Подключение идет ко второму разъему USB, не мешая зарядке по USB-C, и любой высокий формат, включая DSD, пойдет на внешний ЦАП по правильному асинхронному USB-соединению вместо устаревшего синхронного S/PDIF. Выводы Новые плееры Astell&Kern можно уверенно назвать удачными и новаторскими. Тем, кого интересует сегмент Hi-End и два топовых ЦАП AK4497EQ, стоит обратить внимание и послушать A&ultima SP1000. Плеер Astell&Kern Kann на AK4490 не имеет аналогов по мощности усилителя для наушников, обладает половиной возможностей флагманской модели SP1000, но при этом гораздо доступнее по цене.

Astell&Kern

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