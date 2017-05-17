ЖК-монитор BenQ PD3200U

Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид

Коммутация

Меню, локализация и управление

Изображение

Оценка качества цветопередачи

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Определение времени отклика и задержки вывода

Измерение углов обзора

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Тип матрицы IPS со светодиодной (W-LED) краевой подсветкой Диагональ 32 дюйма Отношение сторон 16:9 (708,4×398,5 мм) Разрешение 3840×2160 пикселей Шаг пикселей 0,1845 мм Яркость 350 кд/м² Контрастность Статическая 1000:1, динамическая 20 000 000 : 1 Углы обзора 178° (гор.) и 178° (верт.) до контраста ≥ 10:1 Время отклика 12 мс / 4 мс от серого к серому — GTG Количество отображаемых цветов 1,07 млрд. Интерфейсы Видео/аудиовход DisplayPort (версия 1.2)

Видео/аудиовход Mini-DisplayPort (версия 1.2)

Видео/аудиовход HDMI (версия 2.0), 2 шт.

USB 3.0 (гнездо типа B, вход на концентратор), 2 шт.

USB 3.0 (гнездо типа А, выход концентратора), 4 шт.

Картовод (SD/SDHC/SDXC, MMC)

Разъем для внешнего контроллера (Mini-USB, гнездо типа B)

Аудиовход (гнездо 3,5 мм миниджек)

Выход на наушники (гнездо 3,5 мм миниджек) Совместимые видеосигналы До 3840×2160/60 Гц:

Отчет MonInfo для DisplayPort-подключения

Отчет MonInfo для HDMI-подключения Акустическая система Встроенные громкоговорители, 2×5 Вт Особенности Сертификация SolidWorks

Режимы CAD/CAM и Анимация

и 100% пространства sRGB

10-битный вывод

Режим DualView

Функции «картинка-в-картинке» и «картинка-рядом-с-картинкой»

Подставка: поворот вправо-влево 45°, наклон 5° вперед и 20° назад, подъем 150 мм, переворот в портретную ориентацию по часовой стрелке

Площадка VESA 100×100 мм для настенного монтажа

Сенсорные кнопки управления с подсветкой

Внешний контроллер

Регулируемый разгон матрицы

Отсутствие мерцания изображения

Режим Low Blue Light , таймер напоминания об отдыхе

, таймер напоминания об отдыхе Подстройка яркости по датчику освещенности

Переход в спящий режим по датчику присутствия

ПО Display Pilot для управления

для управления Функция KVM (клавиатура/видео/мышь)

Разъем для кенсингтонского замка Размеры (Ш×В×Г) 740,3×491,7 (подъем до 641,7)×223,6 мм с подставкой

740,3×436,4×65,6 мм мм без подставки Масса 12,5 кг с подставкой

8,5 кг без подставки Потребляемая мощность 110 Вт максимум, 44 Вт (по Energy Star), менее 0,5 Вт в режиме ожидания Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки* Монитор

Основание подставки

Стойка подставки

Кабель питания (IEC 60320-1 C14 на евровилку CEE 7/7)

Кабель DisplayPort (Mini-DP на DP)

Кабель HDMI

Кабель USB (3.0), вилка типа A на тип B

Внешний контроллер

Краткое руководство пользователя

CD-ROM с ПО, драйвером и руководством пользователя * Комплектацию необходимо уточнять перед покупкой. Ссылка на сайт производителя benq.ru Средняя цена T-1717325477 Розничные предложения L-1717325477-5 Внешний вид Дизайн максимально утилитарный. Внешние панели блока экрана, основания подставки и кожухи шарнира и механизма регулировки высоты изготовлены из темно-серого почти черного пластика в основном с немаркой матовой поверхностью местами с фактурой под неполированный металл. Есть и участки с зеркально-гладкой пластиковой поверхностью, но их количество и площадь пренебрежимо малы. Выделяется тонкая стойка подставки из алюминиевого сплава с прочным черным матовым покрытием. Этот элемент придает большому монитору даже некоторое изящество. Исключительно декоративным целям служит пластиковое фиолетовое кольцо-вставка в отверстии стойки. Внешняя поверхность матрицы полуматовая (зеркальность отражения выражена), черная и относительно жесткая. В правой нижней части фронтальной рамки расположены сенсорные кнопки управления и механическая кнопка включения-выключения, обозначенные белыми подсвечивающимися вставками-точками и значком-индикатором состояния. По центру рамки внизу тонированное прозрачное окошко маскирует датчики освещенности и присутствия. Разъем питания и часть интерфейсных разъемов доступны через окна в нижнем торце выступа сзади и ориентированы вниз. Рядом с разъемом питания — механический выключатель питания. Все четыре видеовхода помещены в неглубокую нишу на правом торце выступа на задней панели — подключать кабели к этим разъемам удобно. Разъемы, подключаться к которым придется чаще, вынесены на правый торец блока экрана. Это два из четырех USB-портов концентратора, приемная прорезь картовода и выход на наушники. Отходящие кабели можно пропустить через большое круглое отверстие в стойке. В нижнем углу на задней панели можно найти разъем для кенсингтонского замка. За вентиляционной решеткой в верхней части выступа на задней панели расположены два разнесенные по сторонам громкоговорители с вытянутыми диффузорами. Громкоговорители установлены в индивидуальные акустические боксы, закрепленные на демпфирующих резиновых стойках. Стойка подставки монолитная, но подпираемый пружиной механизм с рельсовым шариковым стальным подшипником обеспечивает вертикальное перемещение шарнира, на который крепится блок экрана. В итоге легким движением руки экран можно установить на нужную высоту. Верхний шарнир допускает немного наклонять блок экрана вперед от вертикального положения, больше — назад, и переворачивать экран в портретную ориентацию по часовой стрелке. На шарнире в основании стойки блок экрана вместе со стойкой поворачивается вправо-влево. Несущие элементы стойки и основания подставки изготовлены из штампованной стали и отлиты из магний-алюминиевого сплава. Конструкция подставки жесткая. Стоит монитор устойчиво. Снизу на основание подставки наклеены восемь резиновых ножек-таблеток, благодаря чему монитор фиксируется на гладких поверхностях и не царапает их при перемещении. Площадь основания не очень большая, сверху оно относительно плоское и почти горизонтальное, в итоге эффективность использования площади рабочего стола возрастает. При необходимости подставку можно отсоединить от блока экрана (или не подсоединять), выкрутить четыре винта, и ставшие доступными резьбовые отверстия (по углам квадрата со стороной 100 мм) использовать для крепления к VESA-совместимому кронштейну. Упакован монитор в скромно оформленную коробку, широкую и высокую, но не очень глубокую. Коммутация







Монитор оснащен четырьмя цифровыми входами — DisplayPort в полноразмерной версии и Mini-варианте, а также два HDMI. Нужный вход выбирается в меню (в быстром — одна из кнопок по умолчанию — или в основном). Кроме того, на выбор источника можно переназначить одну из трех настраиваемых кнопок контроллера, а при отсутствии сигнала на текущем входе вход непосредственно выбирается кнопками на мониторе. Есть автоматический поиск активного входа, при этом DisplayPort и/или HDMI можно исключить из перебора. Если на текущем входе пропадает сигнал и монитор не находит его на других входах, то он переходит в спящий режим, из которого выходит, при появлении сигнала или переходит в выключенное состояние через 10/20/30 мин., если активирована соответствующая функция. В монитор встроен концентратор USB(3.0) с двумя входами и четырьмя выходами такой же версии. Два входа позволяют использовать монитор в качестве KVM-переключателя, но выбирать USB-вход при переключении аудио/видеовходов придется дополнительным действием. В качестве компромисса производитель предлагает назначить выбор активного входного порта USB на кнопки на самом мониторе или на контроллере. Встроенный картовод поддерживает все версии больших карт SD и MMC. Встроенные громкоговорители достаточно громкие для индивидуального использования и имеют хорошее для своего класса качество звука — «пластмассовый» призвук выражен несильно, явных перегрузок на большой громкости нет, но нет и низких частот. Мощности выхода на наушники хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ громкость была достаточной и даже с большим запасом. Качество звука в наушниках очень хорошее — воспроизводится широкий диапазон частот, в паузах шума не слышно, звук чистый, без выраженных искажений. Регулировка громкости и отключение звука выполняются с помощью меню. Для ввода аналогового звука имеется гнездо миниджек 3,5 мм. Порты DisplayPort и HDMI также способны принимать аудиосигнал, но в цифровом виде, при этом через меню все равно можно принудительно выбрать аналоговый аудиовход в качестве текущего. Меню, локализация и управление Индикатор состояния (он же значок на кнопке питания) неяркий, он продолжает светиться белым при работе, мигает при отключении по датчику присутствия, мигает оранжевым в режиме ожидания и не горит, когда монитор выключен. Если монитор включен и работает, то подсветка кнопок управления загорается при первом нажатии на них, также при этом на экран выводится стартовое меню в виде пяти значков точно над кнопками. Первые три обозначают вызов коротких меню быстрого доступа к трем функциям, к каким — выбирает пользователь в меню установок. Предпоследний значок — вызов основного меню, последний — выход из меню. Далее при навигации по меню над кнопками также выводятся иконки-подсказки по текущим функциям, при этом подсвечиваются только те кнопки, которые в данный момент задействованы. Все красиво и удобно. Еще удобнее при работе с монитором использовать внешний проводной контроллер. Он имеет круглую форму и его корпус и кнопки изготовлены из пластика черной матовой поверхностью. На нижнюю плоскость по периметру наклеены резиновые накладки, так что контроллер по столу не скользит. Есть у контроллера и штатное место — это углубление на основании подставки над шарниром. Если контроллер не использовать, то это углубление превращается в удобное место для хранения скрепок и прочей офисной мелочевки. Кнопки контроллера механические с оптимальным ходом и усилием нажатия. Единственный отрицательный момент в том, что круглая форма контроллера не способствует сохранение его ориентации при использовании на ощупь, из-за чего иногда нажимаются не те кнопки. Функции трех кнопок на контроллере можно переназначить в меню, при этом длительное удерживание этих кнопок выводит список из дополнительных опций. При настройке изображения меню остается на экране, что немного мешает оценке вносимых изменений. При желании можно выбрать тайм-аут автоматического выхода и включить блокировку. Списки в меню зациклены, что удобно. Кириллический шрифт меню более-менее ровный, надписи читаемые. Качество перевода на русский язык хорошее. В коробке с монитором мы обнаружили краткое руководство в напечатанном на бумаге виде, сведения о безопасности, список сервисных центров, а также CD-ROM с PDF-файлами (есть и инсталлятор Adobe Acrobat Reader) с полным руководством (версия на русском языке в наличии — перевод хороший) и драйверами монитора (традиционные файлы INF и CAT и профиль цветокоррекции ICM). Дополнительное ПО Display Pilot, обеспечивающее автоматическую смену ориентации рабочего стола при перевороте блока экрана монитора и альтернативное управление монитором, предлагается загрузить с сайта производителя. На русском сайте компании BenQ в разделе загрузок есть как указанное ПО, так и руководство пользователя на русском языке. В мониторе есть режим с автоматической регулировкой яркости в зависимости от уровня внешней освещенности (пункт Защита зрения). Также монитор может отслеживать присутствия субъекта перед монитором и переходить в ждущий режим через некоторый интервал отсутствия пользователя. В меню задается диапазон чувствительности датчика присутствия — Рядом, Посередине и Далеко. Функция Умное напоминание через заданный интервал и на заданное время выводит напоминание о том, что глазам нужно дать передохнуть. Забота о пользователе дополнена специальным профилем Low Blue Light, в котором есть четыре ступени уменьшения синей компоненты — чем это лучше подстройки яркости до комфортного уровня, известно только маркетологам. Изображение Присутствуют стандартные настройки: Яркость, Контраст, Резкость (контурная резкость), Цвет. темп-ра (цветовая температура, выбор из трех профилей или ручная регулировка интенсивности трех цветов), Гамма (пять значений), Оттенок и Насыщенность. Есть режим DynamicContrast, при его включении на темных изображениях яркость автоматически уменьшается, на светлых — повышается. Игроманам будет интересна функция AMA, которая отвечает за разгон матрицы. Предустановленные сочетания настроек хранятся в семи профилях, среди них — профили с названием CAD/CAM (завышены яркостный и цветовой контраст, что позволяет лучше различать цветные линии промежуточных оттенков), профиль Анимация (с регулируемым увеличением уровня черного для повышения различимости градаций в тенях) и упоминавшийся профиль с уменьшением интенсивности синей компоненты. Под пользовательские настройки отведен один профиль. В зависимости от выбранного профиля и текущего типа видеосигнала некоторые настройки могут быть недоступны. Есть режим Два вида, в котором экран делится на две половинки, на одной применяется текущий профиль, на другой — второй выбранный независимо. Основных режимов геометрической трансформации три: Весь — принудительное растягивание картинки на всю площадь экрана; Формат — увеличение до границ экрана с сохранением исходных пропорций, правда, в этом режиме исходные пропорции считаются по пикселям, поэтому в случае стандартных сигналов PAL и NTSC пропорции будут немного искажаться, и 1:1 — вывод один к одному по пикселям в центре экрана. При наличии помех на границах картинки можно включить режим Overscan, в котором изображение немного увеличивается, и помехи выходят за область отображения. Дополнительно есть режимы имитации экранов с диагональю от 19 до 30 дюймов в некоторых случаях с вариантами соотношения сторон. Доступность режимов определяется типом видеосигнала. Присутствует функция двойного изображения картинка-в-картинке (PIP) и картинка-рядом-с-картинкой (PBP). В режиме PIP выбирается положение дополнительного окна в одном из четырех углов, а также его размер из трех возможных (но ни в одном мы не получили вывод пиксель в пиксель для дополнительного окна). В режиме PBP при разделении экрана на две части можно получить два изображения шириной 1920 и высотой 1080 пикселей с выводом пиксель в пиксель, но полное заполнение всего экрана двумя картинками от двух источников с разрешением 1920 на 2160 пикселей не поддерживается. В случае DisplayPort (в режиме 1.2) и профессиональной видеокарты мы получили истинный вывод в режиме 10 бит на цвет в разрешении 3840 на 2160 пикселей, но только в режиме 30 Гц, видимо, из-за ограничения со стороны самой видеокарты. По HDMI удалось получить тоже только 30 Гц при 3840 на 2160 пикселей, в режиме 8 бит на цвет и без потерь в цветовой четкости. Все основные тесты проводились при подключении по DisplayPort в режиме 3840 на 2160 пикселей при комфортных 60 Гц кадровой частоты и полной цветовой четкости (использовалась игровая видеокарта). Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576i/p, 480i/p, 720p, 1080i и 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с поддерживается, но кадры в этом режиме выводятся с отношением длительности как 2:3. В случае чересстрочных сигналов картинка просто выводится по полям. Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях. Яркостная и цветовая четкости очень высокие. Интерполяция более низких разрешений к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов. «Кристаллический» эффект выражен настолько слабо, что можно признать его отсутствие. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора, пользователя и светильников в помещении. Очень яркие точечные источники света, расположенные близко перед экраном, будут в экране отражаться, но рассеянные источники света поверхность матрицы подавляет хорошо. Тестирование ЖК-матрицы Микрофотографии матрицы Четкое изображение структуры пикселей из-за матовой поверхности получить не удается, впрочем, при желании на фрагменте ниже, соответствующем одному пикселю, можно разглядеть типичную для IPS структуру в виде параллельных полосок, а также что каждый субпиксель делится на два примерно равных домена: Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие собственно за матовые свойства: Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей (масштаб этих двух фотографий одинаковый), поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого практически нет и «кристаллического» эффекта. Оценка качества цветопередачи Реальная гамма-кривая ближе всего к стандартной при Гамма = 2.2, поэтому для оценки характера роста яркости на шкале серого мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при этом значении. Заметим, что настройку Контраст мы установили в 45, так как при превышении этого значения гамма-кривая имела едва заметный перегиб в светлой части. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами: Рост прироста яркости в целом равномерный и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, в том числе и в самой темной области: Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,20, что равно стандартному значению, при этом аппроксимирующая степенная функция практически не отклоняется от реальной гамма-кривой: Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0). Цветовой охват немного больше sRGB: Отклонения координат зеленого и красного цветов от вершин sRGB небольшие, поэтому визуально цвета на этом мониторе имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов). Такой спектр относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для мониторов, в которых используется светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором. Цветопередача близка к стандартной, но все же мы попытались ее улучшить, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) в случае профиля sRGB, и после ручной коррекции:



Ручная коррекция заметно снизила отклонение от спектра абсолютно черного тела. Впрочем, даже безо всякой коррекции цветопередача достаточно близка к стандартной, чтобы в большинстве случаев использовать монитор в варианте «прямо из коробки». Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках. Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,31 кд/м² −7,2 23 Яркость белого поля 342 кд/м² −7,1 7,8 Контрастность 1100:1 −21 6,8 Равномерность белого очень хорошая, а черного, и как следствие, контрастности — немного хуже. Фотография ниже дает представление о распределении яркости черного поля по площади экрана: Фактически только в углах есть существенное повышение яркости черного поля, малозаметное при обычной работе из-за высокой (для IPS) контрастности в целом. При максимальном значении параметра DynamicContrast на черном поле во весь экран монитор через 12 секунд просто отключает подсветку (и белых участков размером с курсор мыши недостаточно для включения). График ниже показывает, как увеличивается яркость (вертикальная ось) при переключении от вывода черного поля в течение 5 с (подсветка на нем не успела выключиться) на белое при выключенном и максимальном значении DynamicContrast: Подсветка плавно и почти линейно повышается до максимального значения. Практической пользы от этой функции мало, но производитель может указать огромное значение контрастности в характеристиках. Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения): Настройка Яркость , %% Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 357 58,7 50 213 41,1 0 61,8 26,0 В режиме ожидания и в условно выключенном состоянии монитор потребляет 0,3 Вт, механический выключатель на задней панели полностью отключает монитор от сети. При уменьшении параметра Яркость меняется только яркость подсветки, т. е. без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость монитора можно менять в широких пределах, что позволяет с комфортом работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. На любом уровне яркости значимой модуляции подсветки нет в пределах до 100 кГц, что означает полное отсутствие мерцания. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости: Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °С:





Нагрев задней панели:

Нагрев спереди:Нагрев задней панели: На снимках с ближнего расстояния видно, что задняя панель в верхней части нагревается максимум до 44°С, тогда как нижняя кромка ЖК-матрицы нагрелась до 48°С (видимо, там находится светодиодная линейка подсветки экрана). Определение времени отклика и задержки вывода Время отклика зависит от значения настройки AMA, которая управляет разгоном матрицы. Ступени регулировки три — выключен (Выкл.), средний (Выс.) и высокий (Премиум). График ниже показывает, как меняется время включения и выключения при переходе черный-белый-черный (столбики вкл. и выкл.), а также среднее суммарное время для переходов между полутонами (столбики GTG): Так выглядят графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для перехода между оттенками 40% и 60% при различных значениях AMA: Оптимальным значением AMA с нашей точки зрения является последняя ступень, так как даже при максимальном разгоне артефакты заметны мало. Задержка вывода изображения в данном случае особого значения не имеет так как монитор не позиционируется как игровой, тем не менее, мы оценили ее значение. Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения составила всего 8 мс при 60 Гц кадровой частоты и разрешении UHD. Эта задержка (полная!) не ощущается при работе, да и в динамичных играх ее нельзя будет заметить. Измерение углов обзора Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях. В вертикальной плоскости





В горизонтальной плоскости





По диагонали





Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля





Контрастность



Уменьшение яркости на 50% от максимального значения: Направление Угол, градусы Вертикальное −33/33 Горизонтальное −42/40 Диагональное −38/38 Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Чуть быстрее падает яркость при отклонении в вертикальном направлении. При отклонении в диагональном направлении поведение яркости оттенков имеет промежуточный характер между вертикальным и горизонтальным направлениями, за исключением яркости черного поля, которая начинает резко возрастать уже при 20° отклонения от перпендикуляра к экрану. Если сидеть от экрана на расстоянии 60-70 см, то черное поле по углам будет заметно светлее, чем в центре, впрочем, оставаясь примерно нейтрально-серым по оттенку. Контрастность в диапазоне углов ±82° для двух направлений значительно превышает 10:1 и только для диагонального направления она ниже и по одной диагонали опускается за отметку 10:1 при 68°. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, значительного сдвига большинства оттенков нет при отклонении в любом направлении, и только синий цвет существенно меняется в случае диагонального отклонения. Выводы По своим потребительским параметрам монитор отвечает позиционированию в качестве инструмента для специалиста в области систем CAD/CAM и дизайна. Его строгое оформление не отвлекает, регулируемая подставка позволяет выбрать оптимальное положение экрана, отсутствие мерцания снижает утомляемость при длительной работе, чему также могут способствовать режим с автоматической подстройкой яркости, оповещение о необходимости передохнуть и, вероятно, режим с пониженной интенсивностью синей компоненты. Очень высокое разрешение экрана позволяет получить хорошую детализацию больших фрагментов изображений и способствует повышению эффективности работы, так как снижаются затраты времени на масштабирование и сдвиг отображаемой части рисунка. При этом большие физические размеры экрана сохранят читаемость элементов интерфейса. Хорошая цветопередача, поддержка 10-битного вывода и матрица IPS позволяют рекомендовать данный монитор и для точной работы с цветом, если нет необходимости в цветовом охвате шире sRGB. В целом, монитор можно считать универсальным, пригодным, кроме перечисленного, для выполнения типичной офисной работы, для просмотра кино и для игр, в том числе и самых динамичных. Достоинства: Отличная цветопередача

Очень высокое разрешение и специальные режимы CAD/CAM и Анимация

Поддержка 10-битного представления цвета

Практичный и эргономичный дизайн

Удобная регулируемая подставка с компактным основанием

Четыре видеовхода

Возможность вывода изображения от двух источников одновременно

Четырехпортовый концентратор USB (3.0), картовод SD и функция KVM

Регулируемый разгон матрицы и низкая задержка вывода

Переход в спящий режим по датчику присутствия

Отсутствие мерцания подсветки

Подстройка яркости по датчику освещенности

Функция напоминания об отдыхе и режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Хорошее качество выхода на наушники

VESA-площадка 100 на 100 мм

Русифицированное меню

Сенсорные кнопки управления и удобный внешний контроллер

Есть механический выключатель питания Недостатки: Существенных нет Мы отмечаем практичный и эргономичный дизайн монитора BenQ PD3200U нашей наградой «За оригинальный дизайн»:

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор монитора BenQ PD3200U: Наш видеообзор монитора BenQ PD3200U можно также посмотреть на iXBT.Video





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+