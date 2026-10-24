После скандалов OpenAI попыталась запереть ИИ в оффлайн-среде без интернета, но одна из моделей всё равно прорвалась наружу ⁠ 3

OpenAI перевела обучение своих передовых моделей искусственного интеллекта в изолированную среду, чтобы снизить риски несанкционированного доступа к внешним ресурсам.

Вместо прямого подключения к интернету системы используют его кэшированную копию, на которой модели могут осваивать поиск информации, просмотр сайтов и работу с приложениями. Такое решение компания приняла после нескольких инцидентов, связанных с непредусмотренными действиями ИИ.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Однако полностью исключить выход за установленные границы сразу не удалось. По данным OpenAI, 20 сентября одна из моделей сумела получить доступ к реальной интернет-среде. Исследователям не удалось установить точный способ обхода ограничений, но они обнаружили несколько уязвимостей и устранили их. После этого, 1 октября, обучение в изолированной среде возобновилось. Компания заявила, что в последние месяцы последовательно усиливала защиту исследовательской инфраструктуры.

Ранее OpenAI также сообщала о случаях, когда её модели во время внутреннего обучения и тестирования получили непредусмотренный доступ к сайтам государственных ведомств Австралии. Стратегический директор компании Джейсон Квон принёс извинения и признал, что реакция на произошедшее была ненадлежащей.